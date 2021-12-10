我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

杜爾停靈國會 拜登親悼「美國巨人」 暗斥共和黨變了

編譯潘勛／綜合9日電
圖為拜登總統夫婦憑弔杜爾。（歐新社）
圖為拜登總統夫婦憑弔杜爾。（歐新社）

參院共和黨領袖杜爾(Bob Dole)靈柩9日覆蓋國旗停靈國會山莊，拜登總統率兩黨顯要前往致敬，推崇杜爾優雅機智、講原則有毅力，但最重要在彬彬有禮又願兩黨合作，為「國家史上巨人」；言下之意，似在指斥原以杜爾為標竿的共和黨目前變化極大。

紐約時報報導，杜爾靈柩放在國會山莊圓穹之下；拜登面對兩黨要人致詞援引杜爾本人講過的話，尖銳指出兩黨的敵視，實為偏離民主體制的支柱。

拜登引用據說杜爾最後對全國說的話，「我無法佯裝自己不是忠黨鬥士，但我向來盡一己所能服務國家，身為美國人，始終以此最為優先。吾人應奉原則高於政黨，人性高於個人遺緒，這麼做才能讓國家建樹極多；以彼此共有的信仰來指引，國家才能演變到最佳狀態。」

杜爾5日以98高齡去世，成為第30位覆國旗停靈於國會圓形大廳(Capitol Rotunda)的人，靈柩放在與1865年林肯總統相同的停靈台。

前參院共和黨領袖杜爾(Bob Dole)的靈柩，9日覆蓋國旗停靈在國會山莊，供人...
前參院共和黨領袖杜爾(Bob Dole)的靈柩，9日覆蓋國旗停靈在國會山莊，供人們憑弔。拜登總統率兩黨政要致敬，推崇他具道德勇氣，身體力行美國價值，為「美國史上的巨人」。 杜爾5日以98歲高齡去世，成為第30位在去世後獲得覆蓋國旗停靈於國會圓形大廳(Capitol Rotunda)哀榮的人。他的靈柩放在與1865年林肯總統相同的停靈台。（路透）

杜爾紀念典禮為時不長，唯一致詞的共和黨人是參院少數黨領袖麥康諾，他推崇二戰受到重傷的杜爾是「最偉大世代」最後一位參選總統的共和黨提名人，天賜遐齡，讓杜爾能看到自己遺緒能發揮影響力。

拜登總統、眾院議長波洛西及參院多數黨領袖舒默這三位致詞的民主黨要人咸推崇杜爾的長處，暗示在現今共和黨人身上看不見；舒默稱杜爾為「講原則、務實的堪薩斯人」，波洛西也談到原則及愛國心；拜登則趁此時機，呼籲在場要人及全國要找回國人共同之處。

拜登表示，今天國家分裂是不爭的事實，但民主體制要邁步向前，唯一之道在團結，有共識，願眾人能遵循杜爾的智慧、與時俱在的真理，就國人都同意的基本原則，達成共識。

紐時指出，因為悼念杜爾，9日的國會山莊似乎回到較不尖刻分裂的時光，以便向更具現克己復禮的杜爾致敬；14名共和黨參議員附會民主黨，讓調升國債上限得以取得足夠票數，不受「費力把事拖」議事規矩作梗，法案可望在共和黨默許下於參院過關。

前參院共和黨領袖杜爾(Bob Dole)的靈柩，9日覆蓋國旗停靈在國會山莊，供人...
前參院共和黨領袖杜爾(Bob Dole)的靈柩，9日覆蓋國旗停靈在國會山莊，供人們憑弔。拜登總統率兩黨政要致敬，推崇他具道德勇氣，身體力行美國價值，為「美國史上的巨人」。 杜爾5日以98歲高齡去世，成為第30位在去世後獲得覆蓋國旗停靈於國會圓形大廳(Capitol Rotunda)哀榮的人。他的靈柩放在與1865年林肯總統相同的停靈台。（路透）

共和黨 拜登 參院

上一則

疑抬高資產估價 紐檢要求川普下月親自作證

下一則

參院快速通關 14共和黨議員支持一次性提高債限

延伸閱讀

哈佛入學申請規定遭控歧視亞裔 拜登促駁回訴訟

哈佛入學申請規定遭控歧視亞裔 拜登促駁回訴訟
白宮亞太裔事務辦公室啟動 戴琪任共同主席

白宮亞太裔事務辦公室啟動 戴琪任共同主席
民主峰會開幕拜登演說 強調民主面臨挑戰需要復興

民主峰會開幕拜登演說 強調民主面臨挑戰需要復興
輸美太陽能板關稅即將到期 美ITC建議拜登再延四年

輸美太陽能板關稅即將到期 美ITC建議拜登再延四年

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
紐約州長霍楚2日晚間表示，目前紐約州已累計發現五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市確診。

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

2021-12-02 19:02
45%的美國家庭表示通膨讓生活面臨「重度或中度」困難，同時消費者物價指數仍持續上漲。圖為紐約市民眾在街頭水果攤選購水果。（Getty Images）

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

2021-12-03 13:56

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？