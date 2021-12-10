杜爾停靈國會 拜登親悼「美國巨人」 暗斥共和黨變了

圖為拜登總統夫婦憑弔杜爾。（歐新社）

前參院共和黨 領袖杜爾(Bob Dole)靈柩9日覆蓋國旗停靈國會山莊，拜登 總統率兩黨顯要前往致敬，推崇杜爾優雅機智、講原則有毅力，但最重要在彬彬有禮又願兩黨合作，為「國家史上巨人」；言下之意，似在指斥原以杜爾為標竿的共和黨目前變化極大。

紐約時報報導，杜爾靈柩放在國會山莊圓穹之下；拜登面對兩黨要人致詞援引杜爾本人講過的話，尖銳指出兩黨的敵視，實為偏離民主體制的支柱。

拜登引用據說杜爾最後對全國說的話，「我無法佯裝自己不是忠黨鬥士，但我向來盡一己所能服務國家，身為美國人，始終以此最為優先。吾人應奉原則高於政黨，人性高於個人遺緒，這麼做才能讓國家建樹極多；以彼此共有的信仰來指引，國家才能演變到最佳狀態。」

杜爾5日以98高齡去世，成為第30位覆國旗停靈於國會圓形大廳(Capitol Rotunda)的人，靈柩放在與1865年林肯總統相同的停靈台。

前參院共和黨領袖杜爾(Bob Dole)的靈柩，9日覆蓋國旗停靈在國會山莊，供人們憑弔。拜登總統率兩黨政要致敬，推崇他具道德勇氣，身體力行美國價值，為「美國史上的巨人」。 杜爾5日以98歲高齡去世，成為第30位在去世後獲得覆蓋國旗停靈於國會圓形大廳(Capitol Rotunda)哀榮的人。他的靈柩放在與1865年林肯總統相同的停靈台。（路透）

杜爾紀念典禮為時不長，唯一致詞的共和黨人是參院少數黨領袖麥康諾，他推崇二戰受到重傷的杜爾是「最偉大世代」最後一位參選總統的共和黨提名人，天賜遐齡，讓杜爾能看到自己遺緒能發揮影響力。

拜登總統、眾院議長波洛西及參院多數黨領袖舒默這三位致詞的民主黨要人咸推崇杜爾的長處，暗示在現今共和黨人身上看不見；舒默稱杜爾為「講原則、務實的堪薩斯人」，波洛西也談到原則及愛國心；拜登則趁此時機，呼籲在場要人及全國要找回國人共同之處。

拜登表示，今天國家分裂是不爭的事實，但民主體制要邁步向前，唯一之道在團結，有共識，願眾人能遵循杜爾的智慧、與時俱在的真理，就國人都同意的基本原則，達成共識。

紐時指出，因為悼念杜爾，9日的國會山莊似乎回到較不尖刻分裂的時光，以便向更具現克己復禮的杜爾致敬；14名共和黨參議員附會民主黨，讓調升國債上限得以取得足夠票數，不受「費力把事拖」議事規矩作梗，法案可望在共和黨默許下於參院過關。