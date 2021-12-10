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疑抬高資產估價 紐檢要求川普下月親自作證

編譯盧炯燊／綜合9日電
紐約檢察長詹樂霞（Letitia James）調查川普組織是否抬高資產估價，要求前總統川普下月作證。圖為紐約市曼哈頓的川普大廈。（美聯社）
紐約檢察長詹樂霞（Letitia James）調查川普組織是否抬高資產估價，要求前總統川普下月作證。圖為紐約市曼哈頓的川普大廈。（美聯社）

知情人士表示，紐約州民主黨籍檢察長詹樂霞(Letitia James)已要求前總統川普1月7日親自前來辦公室，就川普集團涉嫌稅務欺詐的民事調查部分作證；目前川普一方尚未對此置評。

詹樂霞偵辦兩年多，調查川普集團向貸款銀行及稅務官員報告其房地產價值時，數字是否存在極大差距。在川普集團涉嫌欺詐的消息在上月公布後，川普一直聲稱相關調查是政治迫害。

「華盛頓郵報」9日引述消息人士指出，詹樂霞已通知川普下月7日親自前來作證，不過詹樂霞的辦公室拒絕透露與本次調查的相關信息。

過去兩年有關川普集團涉嫌欺詐的調查，民事部分是由詹樂霞負責；曼哈頓地檢署檢察官萬斯(Cyrus Vance)負責刑事部分。

紐約檢察長詹樂霞（Letitia James）調查川普組織是否抬高資產估價，要求...
紐約檢察長詹樂霞（Letitia James）調查川普組織是否抬高資產估價，要求前總統川普下月作證。（路透）

詹樂霞在10月宣布參加2022年紐約州長競選，但她9日宣布中止競選州長，改為尋求連任州檢察長。在簡短的聲明中，她表示「必須繼續她身為紐約州檢察長的調查工作。」但她沒有直接說明對川普集團的調查。

儘管民事調查與刑事調查是分開的，但都是互有關連，詹樂霞與萬斯已合作兩年多。她的調查範圍包括川普集團有否誇大資產而取得貸款優惠，但把資產估到最低以逃稅等犯法行為。

要求川普作證可能是對他提出傳票的第一步，如果他拒絕作證，檢察官便有權發出傳票並要求法官令川普合作。去年，詹樂霞也對川普兒子艾瑞克(Eric Trump)採取類似行動，艾瑞克最終也作了證詞。

至於刑事調查，在纏訟多年、兩次告上最高法院後，萬斯今年初終於獲得川普的稅務紀錄。

萬斯將於今年底卸任，他的辦公室今年7月起訴川普集團及財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg)涉嫌稅務欺詐，但魏塞爾伯格一直不對指控罪名認罪。

有關詹樂霞辦公室要川普作證一事，萬斯辦公室發言人拒絕置評，只表示「這不屬刑事調查部分」。

紐約檢察長詹樂霞（Letitia James）調查川普組織是否抬高資產估價，要求...
紐約檢察長詹樂霞（Letitia James）調查川普組織是否抬高資產估價，要求前總統川普下月作證。（美聯社）

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