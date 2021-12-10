我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

民主峰會登場 110國反威權 拜登啟動新民主倡議

編譯洪毅／綜合9日電
美國倡議的民主峰會於9日起在線上開幕，拜登總統在致詞中示警，指當前世界民主「正遭到挑戰」，美國將致力反對威權、打擊腐敗、尊重人權。（美聯社）
美國倡議的民主峰會於9日起在線上開幕，拜登總統在致詞中示警，指當前世界民主「正遭到挑戰」，美國將致力反對威權、打擊腐敗、尊重人權。（美聯社）

拜登總統倡議、為期兩天的民主峰會9日在網上揭幕，拜登在開幕的講話中示警，當前世界民主「蒙受挑戰」，這一代的作為，將「根本性地決定」未來幾十年的世界發展方向；但另一方面，峰會受邀國中部分國家的民主程度受到質疑，也反映出峰會本身的目的，可能不僅止於「民主」本身。

拜登表示，民主從來就不是「一朝一夕、唾手可得」，需要「每一代人的翻新」，而當前世界民主「蒙受挑戰、警訊浮現」；「我們現在的選擇，將根本性的決定未來幾十年的世界發展方向」，「要讓(民主)下滑倒退」，還是要「引領人類進步，讓民主自由向前邁進？」

拜登表示，美國在民主上仍要繼續努力以「以身作則」；副總統賀錦麗也在峰會上談及1月6日的國會暴動事件，表示在美國，民主也會受到威脅；國務卿布林肯(Antony Blinken)則在峰會上說，「民有、民治、民享」的精神有時是很「脆弱」的。

不過布林肯也說，民主制度有「由內而生的韌性」，也有「自我修復、自我改善」的力量，而現在民主世界正進入這個「關鍵時刻」。

美國倡議的民主峰會於9日起在線上開幕，拜登總統在致詞中示警，指當前世界民主「正遭...
美國倡議的民主峰會於9日起在線上開幕，拜登總統在致詞中示警，指當前世界民主「正遭到挑戰」，美國將致力反對威權、打擊腐敗、尊重人權。（Getty Images）

民主峰會的設定的三項議題為：反對威權、打擊腐敗、尊重人權，與會國也應啟動「行動之年」，在民主上發出實質性的承諾；拜登還在峰會上宣布4億2400萬元的「翻新民主倡議」(Democratic renewal)，以支持美國在世界各地扶持民主發展，不過尚待國會批准。

本次峰會受邀國約110國，共89國派員出席，而受邀國包括巴基斯坦與菲律賓等則引發爭議，因為這些國家曾被國務院指控有肆意處決、逮捕拘禁及刑求等「重大人權問題」。

學者指出，拜登倡議民主峰會，也有意拉攏盟邦，應對中國逐漸升高的全球威脅，以及俄羅斯的地緣做梗；曾在布希政府國防部任職的庫珀(Zack Cooper)表示，如果處理得法，峰會能夠強化與盟邦的關係及其共享的價值觀，也能增強美國的競爭優勢。

但是庫珀也說，如果峰會拿捏不當，反而會將分歧凸顯出來，讓國防、經濟、科技等合作進展更為困難。

布林肯11月在奈及利亞時曾說，美國不會要各國削弱與某些國家的關係，而是美國要強化與各國的關係，「我們不會要你做選擇，而是給你一個更好的選擇。」

美國倡議的民主峰會於9日起在線上開幕。眾多民權團體當天在紐約聯合國總部前示威，要...
美國倡議的民主峰會於9日起在線上開幕。眾多民權團體當天在紐約聯合國總部前示威，要求保障投票權。（美聯社）

拜登 布林肯 民主峰會

上一則

美11月通膨將飆升40年新高 拜登先滅火

下一則

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

延伸閱讀

哈佛入學申請規定遭控歧視亞裔 拜登促駁回訴訟

哈佛入學申請規定遭控歧視亞裔 拜登促駁回訴訟
白宮亞太裔事務辦公室啟動 戴琪任共同主席

白宮亞太裔事務辦公室啟動 戴琪任共同主席
民主峰會開幕拜登演說 強調民主面臨挑戰需要復興

民主峰會開幕拜登演說 強調民主面臨挑戰需要復興
輸美太陽能板關稅即將到期 美ITC建議拜登再延四年

輸美太陽能板關稅即將到期 美ITC建議拜登再延四年

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
紐約州長霍楚2日晚間表示，目前紐約州已累計發現五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市確診。

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

2021-12-02 19:02
45%的美國家庭表示通膨讓生活面臨「重度或中度」困難，同時消費者物價指數仍持續上漲。圖為紐約市民眾在街頭水果攤選購水果。（Getty Images）

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

2021-12-03 13:56

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？