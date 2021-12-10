民主峰會登場 110國反威權 拜登啟動新民主倡議

美國倡議的民主峰會於9日起在線上開幕，拜登總統在致詞中示警，指當前世界民主「正遭到挑戰」，美國將致力反對威權、打擊腐敗、尊重人權。（美聯社）

由拜登 總統倡議、為期兩天的民主峰會 9日在網上揭幕，拜登在開幕的講話中示警，當前世界民主「蒙受挑戰」，這一代的作為，將「根本性地決定」未來幾十年的世界發展方向；但另一方面，峰會受邀國中部分國家的民主程度受到質疑，也反映出峰會本身的目的，可能不僅止於「民主」本身。

拜登表示，民主從來就不是「一朝一夕、唾手可得」，需要「每一代人的翻新」，而當前世界民主「蒙受挑戰、警訊浮現」；「我們現在的選擇，將根本性的決定未來幾十年的世界發展方向」，「要讓(民主)下滑倒退」，還是要「引領人類進步，讓民主自由向前邁進？」

拜登表示，美國在民主上仍要繼續努力以「以身作則」；副總統賀錦麗也在峰會上談及1月6日的國會暴動事件，表示在美國，民主也會受到威脅；國務卿布林肯 (Antony Blinken)則在峰會上說，「民有、民治、民享」的精神有時是很「脆弱」的。

不過布林肯也說，民主制度有「由內而生的韌性」，也有「自我修復、自我改善」的力量，而現在民主世界正進入這個「關鍵時刻」。

美國倡議的民主峰會於9日起在線上開幕，拜登總統在致詞中示警，指當前世界民主「正遭到挑戰」，美國將致力反對威權、打擊腐敗、尊重人權。（Getty Images）

民主峰會的設定的三項議題為：反對威權、打擊腐敗、尊重人權，與會國也應啟動「行動之年」，在民主上發出實質性的承諾；拜登還在峰會上宣布4億2400萬元的「翻新民主倡議」(Democratic renewal)，以支持美國在世界各地扶持民主發展，不過尚待國會批准。

本次峰會受邀國約110國，共89國派員出席，而受邀國包括巴基斯坦與菲律賓等則引發爭議，因為這些國家曾被國務院指控有肆意處決、逮捕拘禁及刑求等「重大人權問題」。

學者指出，拜登倡議民主峰會，也有意拉攏盟邦，應對中國逐漸升高的全球威脅，以及俄羅斯的地緣做梗；曾在布希政府國防部任職的庫珀(Zack Cooper)表示，如果處理得法，峰會能夠強化與盟邦的關係及其共享的價值觀，也能增強美國的競爭優勢。

但是庫珀也說，如果峰會拿捏不當，反而會將分歧凸顯出來，讓國防、經濟、科技等合作進展更為困難。

布林肯11月在奈及利亞時曾說，美國不會要各國削弱與某些國家的關係，而是美國要強化與各國的關係，「我們不會要你做選擇，而是給你一個更好的選擇。」