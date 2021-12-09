嚴寒+假期旅行 逾2億人完全接種 美疫情卻升溫

美將雖有近2億人完全接種，疫情卻仍在惡化，住院人數比一個月前增。圖為志工在洛杉磯機場為過往乘客作快篩檢測。（Getty Images）

新冠疫情 伴隨感恩節連假結束開始逐日升溫，儘管截至8日，全國新冠疫苗接種人次已超過2億人，但平均單日確診人數在過去兩周內仍增加2萬餘人，住院率更比一個月前上升25%；其中又以密西根、俄亥俄、印第安納、紐約、伊利諾和賓州的確診人數占最大宗，而康乃狄克州 的染疫住院人數也突破新高，比兩周前暴增80%。

目前新增確診案例仍以Delta變種病毒 株為主，不過國內已有約20個州出現最新變種病毒Omicron的確診案例，而且還在持續擴增。

自11月22日全國單日確診人數為9萬5000人，經過兩周後，如今增至11萬9000人；除了全國住院率上升25%，單日平均病歿人數也逐漸增加到1600人，幾乎與10月相同。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，全美完成新冠疫苗接種的人口為2億40萬人，占比60.4%，其中還有近4800萬人接種了補強針；但嚴寒的氣候、感恩節團聚和假期旅行活動等因素，都使得民眾室內群聚的頻率增加，感染的人數也跟著上升。

新冠住院率升高再次敲響疫情的警鐘，過去兩周有超過30個州的染疫住院人數上揚，其中六州最為嚴重。

根據國家廣播公司(NBC)利用聯邦衛生部(HHS)數據所做的分析，新冠住院率攀升的州中，密西根、俄亥俄、印第安納、紐約和伊利諾和賓州的人口加總就占35%，新增病床數更是暴增60%。

新增住院人數之冠為密西根州，從11月10日至今已上升70%，而鄰近的印第安納和伊利諾州也都成長一倍。

排名居次的是俄亥俄州，公衛官員上周提醒，住院率有機會突破今年1月的最高紀錄，當時全州感染新冠的住院人數為4000人。

令人擔憂的還有康乃狄克州，過去兩周的新冠住院率暴增80%，突破4月以來的新高；該州公衛官員於6日和7日更接獲至少500人染疫住院。

新增住院數排名第五的紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)在上周宣布，空床比率低於10%的醫院應暫停非必要性手術至明年1月15日。

全美11月初的單日新冠住院人數平均為4萬5000人，如今已增至近5萬8000人。