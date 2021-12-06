我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

挪威逍遙號郵輪確診增至17人 1例疑染Omicron

中央社／紐奧良5日綜合報導
一艘5日在紐奧良市靠港的挪威郵輪至少檢測出17名新冠病毒感染者。圖為2013年停靠在紐約港的挪威Breakaway郵輪。（美聯社資料照片）
一艘5日在紐奧良市靠港的挪威郵輪至少檢測出17名新冠病毒感染者。圖為2013年停靠在紐約港的挪威Breakaway郵輪。（美聯社資料照片）

美國衛生當局表示，今日返回紐奧良（New Orleans）的挪威郵輪公司旗下「挪威逍遙號」新冠肺炎（COVID-19）確診人數增至17人，先前通報的10例個案中，有一例可能染上Omicron變異株。

路易斯安那州衛生廳（Louisiana Department of Health）昨天推文指出：「挪威逍遙號（Norwegian Breakaway）11月28日從紐奧良啟航，沿途停靠貝里斯、宏都拉斯、墨西哥。船上有超過3200人。」

原通報該郵輪有10名工作人員與乘客確診新冠肺炎，路州衛生廳今天證實，其中一人為Omicron變異株疑似病例。

路州衛生廳先前指出，船上所有人上岸前都會接受新冠肺炎篩檢，若結果呈陽性，就得搭乘私人車輛直接返回他們的個人住所，或是根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）現行指引，在挪威郵輪公司提供的住處自我隔離。

路州衛生廳在推特表示，於下船的旅客中再驗出7例確診，使「挪威逍遙號」的染疫工作人員和乘客攀升至17人。

挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）一名發言人在給路透社的聲明中說：「此刻，挪威逍遙號預定的未來航程沒有更動。」

路州衛生廳在先前推文指出：「挪威郵輪公司一直以來遵守適當的隔離檢疫和隔離規定。」

郵輪 新冠肺炎 Omicron

上一則

CNN：拜登擬宣布外交扺制北京冬奧 不派官員出席 不禁選手出賽

延伸閱讀

大紐約3州淪陷 動漫展成傳播場

大紐約3州淪陷 動漫展成傳播場
挪威郵輪10確診 乘客：下船才知有人染疫

挪威郵輪10確診 乘客：下船才知有人染疫
挪威送的「聖誕友誼樹」好乾癟 英網友：我們開戰了？

挪威送的「聖誕友誼樹」好乾癟 英網友：我們開戰了？
報平安成遺言…挪威網紅生日喊「還沒死」4天後意外亡

報平安成遺言…挪威網紅生日喊「還沒死」4天後意外亡

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
15歲的兇嫌柯朗伯利的刑事照。(美聯社)

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

2021-12-02 12:09
紐約州長霍楚2日晚間表示，目前紐約州已累計發現五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市確診。

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

2021-12-02 19:02

超人氣

更多 >
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局
校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議