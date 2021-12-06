挪威逍遙號郵輪確診增至17人 1例疑染Omicron

一艘5日在紐奧良市靠港的挪威郵輪至少檢測出17名新冠病毒感染者。圖為2013年停靠在紐約港的挪威Breakaway郵輪。（美聯社資料照片）

美國衛生當局表示，今日返回紐奧良（New Orleans）的挪威郵輪 公司旗下「挪威逍遙號」新冠肺炎 （COVID-19）確診人數增至17人，先前通報的10例個案中，有一例可能染上Omicron 變異株。

路易斯安那州衛生廳（Louisiana Department of Health）昨天推文指出：「挪威逍遙號（Norwegian Breakaway）11月28日從紐奧良啟航，沿途停靠貝里斯、宏都拉斯、墨西哥。船上有超過3200人。」

原通報該郵輪有10名工作人員與乘客確診新冠肺炎，路州衛生廳今天證實，其中一人為Omicron變異株疑似病例。

路州衛生廳先前指出，船上所有人上岸前都會接受新冠肺炎篩檢，若結果呈陽性，就得搭乘私人車輛直接返回他們的個人住所，或是根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）現行指引，在挪威郵輪公司提供的住處自我隔離。

路州衛生廳在推特表示，於下船的旅客中再驗出7例確診，使「挪威逍遙號」的染疫工作人員和乘客攀升至17人。

挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）一名發言人在給路透社的聲明中說：「此刻，挪威逍遙號預定的未來航程沒有更動。」

路州衛生廳在先前推文指出：「挪威郵輪公司一直以來遵守適當的隔離檢疫和隔離規定。」