900人參加公司Zoom視訊會議 竟全被老闆當場宣布開除

抵押貸款公司Better.com執行長加格日前在在Zoom網路視訊會議上宣布公司裁員9%，當場稱「你就是被解雇的其中一位不幸成員。」（取自影音）

抵押貸款 公司Better.com執行長加格(Vishal Garg)上周在Zoom網路視訊會議上宣布公司將裁員 9%，線上超過900名員工瞬間失去工作。

CNN Business報導，執行長加格1日在會議中說到：「如果你在這個通話會議上，你就是被解雇的其中一位不幸成員，你的雇傭關係在這裡立即終止。」隨後加格表示員工將收到人資部的電子郵件，告知福利及遣散費等相關細節。

Better.com財務長萊恩(Kevin Ryan)在聲明中表示：「不得不裁員是非常痛苦的事情，尤其是一年中的這個時刻，但是資產負債表以及減量和集中的勞動力能夠使我們在進入急遽演變的房產權市場時處於有利局勢。」

加格以市場效率性、表現以及生產率作為解雇員工的理由，財富雜誌(Fortune)報導加格指責員工生產效率低落，一天只工作兩小時，「這是我職涯中第二次這麼做，而我並不想這樣做，上次我解雇員工時，我哭了。」

來源：Power of Banana

Better.com五月時宣布以特殊目的收購公司(SPAC)上市，並在上周獲得7.5億元現金作為交易一部分，該公司的資產負債表將超過10億元。

富比世 雜誌(Forbes)取得先前加格寄給員工的郵件，證明加格先前曾捲入爭議。加格在郵件中以大寫字母責罵員工：「你他媽的太慢了，你們真是一群蠢海豚……停下來，停下來，現在就停下來，你們讓我很難堪。」

新聞網「每日野獸」(The Daily Beast)8月曾報導加格其中一名最「忠誠的副手」接受大量的好處，例如能立即授予、價值數百萬元的股票選擇權，其他員工無法與之相比，後來該名員工因為霸凌其他人而被停職。