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Omicron助長通膨 財長葉倫：不再說經濟困境是「暫時」

編譯潘勛／綜合2日電
財長葉倫警告，Omicron變種可能影響經濟，助長通膨，「我準備不再用『暫時』一詞(描述通膨)」。（美聯社）
財長葉倫警告，Omicron變種可能影響經濟，助長通膨，「我準備不再用『暫時』一詞(描述通膨)」。（美聯社）

財政部長葉倫2日指出，新出現的新冠Omicron病毒株引發太多未知數，恐致供應鏈問題更形惡化，國內需求減緩而讓經濟大為低迷，自己將不再用「暫時」(transitory)一詞，來描述當前疫情引發的通膨；葉倫的發言也呼應聯準會主席鮑爾的看法。

路透(Reuters)2日報導，葉倫認為鑑於今年稍早新冠出現Delta變種，國家經濟大幅趨緩，因此南非最早查出的Omicron病毒株對經濟的影響，變數實在很多，「希望這個病毒變種不至於讓經濟成長放慢太多」，帶來大麻煩，財政部仍在評估情勢。

葉倫警告，因為Omicron變種，疫情還會在國內維持好一段時間，只能盼望經濟活動不會陷入僵滯，影響國人的行為，而助長通膨，「我準備不再用『暫時』一詞(描述通膨)，也同意那個詞彙無法妥貼描述國家面臨的處境。」

鮑爾日前在國會作證時指出，「暫時」一詞對不同人就有不同意義，反而添亂，現在該解釋清楚其意義。

當過聯準會主席的葉倫指出，聯準會擬動用其貨幣政策工具來節制通膨，但貨幣政策對打通供應鏈壅塞，能幫的忙幾乎沒有。

葉倫另堅稱，拜登政府今年更早通過的景氣振興開支，不是助長通膨的主要原因，物價飆高主要是供應鏈出麻煩及供需失衡所致。

葉倫表示，國會今年通過達1兆9000億元的「美國救援法案」(American Rescue Plan)，幫忙弱勢國人撐過疫情最糟時期，帶動經濟強勁成長；雖「稍微」助長通膨，但物價走高主因是疫情，還有消費大幅轉變，由購買服務轉成購買商品。

葉倫認為聯準會應密切觀察工資升高，以避免1970年代發生的「工資物價交纏上升」，那種現象殺傷力才大而且持久。

葉倫表示，美國經濟表現強勁，雖可能引發升息，但對全球其他地區一般而言是好事。

拜登政府正與民間部門合作，例如加快抵達港口的貨輪卸貨，鼓勵半導體在國內生產；葉倫認為，這些努力都有助於平抑物價；另外，透過審核而排除的程序，降低川普時代對中國進口商品的關稅，也幫得上忙，但不會「改變全局」。

葉倫 疫情 聯準會

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