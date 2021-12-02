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墮胎權法即使遭保守派大法官廢除 爭議仍永無寧日

記者張聲肇／綜合報導
1日在最高法院外，支持墮胎的人馬，要求解放墮胎。（歐新社）
1日在最高法院外，支持墮胎的人馬，要求解放墮胎。（歐新社）

最高法院正針對密西西比州限制墮胎權訴訟辯論，而不論贊成或反對派都認為，1973年確立的墮胎權法，有可能遭這屆保守派大法官廢棄或限縮，即使最終判決不利贊成派，爭議仍將持續不斷，各州紛紛提出上訴不無可能，讓原已夠分裂的美國，又多一項「永無寧日」的爭辯。

最高法院保障墮胎權重大判例「羅伊訴韋德案」(Roe v. Wade)若被推翻，至少20個共和黨主政州很可能趁機實施更嚴峻的禁止墮胎法，但也有15個民主黨主政的州議主動宣告，繼續實施已近半個世紀、允許女性有身體自主權的保障墮胎權法。

其他正反意見勢力相當的州，這個爭議就可能愈演愈烈，直接成為明年期中選舉的熱門議題。

美國公民自由聯盟(ACLU)律師阿榮斯(Jessica Arons)說，墮胎問題在這些州，再經過一次選舉，就可能出現「大不相同的政治版圖」，尤其是民主黨州長、共和黨議長的賓州、密西根州和威斯康新州，如果州長換黨，反墮胎陣營的勢力將益形鞏固。

至於反墮胎權勢力擴增的具體效應，則很難講，因為許多在現在已限制墮胎州的人，如果真要墮胎，仍會設法達成目的，包括開數百哩車程，也要找到合法墮胎診所，也可能郵購墮胎藥丸，自行「了斷。」

最高院在審理密西根州禁止懷孕15周以上的婦女墮胎法之前，大法官可能閱讀了一篇由154名經濟學者和研究人員提出的「經濟論述」：如果23州禁止墮胎，第二年內，全國墮胎診所將減少12萬家，佔總數的14%。

主張墮胎權的團體預警，禁止或嚴限墮胎法盛行，對有色人種的女性、鄉村居民、低收入的女性以及同性戀、變性人等群體的影響，將大於一般人。也就是說，全國約有2600萬名適產齡的女性，將承受超比例的衝擊，要尋求墮胎服務，最近的診所開車距離至少將從35哩驟增為279哩。

支持墮胎權的智庫古特馬赫研究所研究員納許(Elizabeth Nash)說，「羅伊訴韋德案」判例若遭推翻，民主黨主政的州和所有贊成墮胎權的社團將團結一氣，更加積極向反墮胎州的婦女同胞提供支助。

司法層面，也將出現「拒不執法」的反法治現象，例如，密西根州的檢察長內塞爾(Dana Nessel)就表示她不會執行反墮胎法；也是民主黨的瓦許特諾郡檢察官沙維特(Eli Savit)更揚言「絕不起訴任何實現繁殖自由的人。」

墮胎 民主黨 密西根州

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