2022期中選舉選務人員 川普安插自己人

前總統川普放眼2022年和2024年選舉，在全美重要選舉職位中安插川普自己人。（美聯社）

華爾街日報(WP)報導，前總統川普 這一年來持續施壓地方與州選舉人員，盼能扭轉2020年總統選舉結果，如今他和支持者推動更具野心的計畫，他們放眼2022年和2024年選舉，在全美重要選舉職位中安插川普自己人。

在密西根州，當地共和黨 領袖企圖重塑選舉調查委員會，他們指派那些曾對川普不實說法表達同情的人；川普當時在無根據的情況下不實聲稱，2020年選舉遭到操控。

在賓州蘭開斯特(Lancaster)和約克(York)郡中，許多支持川普有關2020年選舉不實說法的候選人勝選，得以擔任地方的選舉法官和選舉監察人員。

同樣的情況也出現在科羅拉多州，許多懷疑2020年選舉結果的人在保守社群媒體 平台上，敦促追隨者申請選舉辦公室的職位。

先前許多共和黨州官員承認拜登總統勝選，遭川普大肆抨擊，如今這一波活動規模更勝以往。

華郵報導，根據州與地方官員、聚會演講、社群媒體貼文、尋求選舉職的文宣內容，川普幕僚認為有必要讓選舉變得更安全，因此他們尋求取代全國選舉相關工作，包括監票志工、支薪的選區法官、民選郡書紀人員和州檢察長。選舉人員和監督團體表示，若此舉能成功，川普與其幕僚可望製造缺口，在下次挑戰選舉結果前，也許能拉下一些阻擋川普扭轉拜登勝選的捍衛者。

「這些攻擊不再關乎2020年了。」科州民主黨州務卿珍娜•格里斯沃德(Jena Griswold)警告：「這些攻擊朝2022年和2024年而來，其試圖毀損選舉信心和安全可靠的選舉，下次再有選票接近的選舉時，他們可以更容易達到目標。這就是這一切的目的。」

川普發言人並未對此回應；尋求監督選舉職位的川普支持者表示，他們只是希望讓選舉體制更加安全。

向來痛批川普的密西根州前共和黨主席提瑪(Jeff Timmer)警告：「這是很大的閃紅警示燈，隨著下次選舉接近，那些在上次選舉盡忠職守的官員，現在被誓言從中破壞的人給取代。這說明，他們的計畫只是要從中破壞，而且有策略破壞下次選舉的認可程序。」

有些共和黨人拒絕跟隨黨內新方向，他們擔心這可能會推開理性選民；其他共和黨人則呼籲向前看，勿再掛念2020年的選舉。