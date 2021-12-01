我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

2022期中選舉選務人員 川普安插自己人

編譯郭宣含／綜合30日電
前總統川普放眼2022年和2024年選舉，在全美重要選舉職位中安插川普自己人。（美聯社）
前總統川普放眼2022年和2024年選舉，在全美重要選舉職位中安插川普自己人。（美聯社）

華爾街日報(WP)報導，前總統川普這一年來持續施壓地方與州選舉人員，盼能扭轉2020年總統選舉結果，如今他和支持者推動更具野心的計畫，他們放眼2022年和2024年選舉，在全美重要選舉職位中安插川普自己人。

在密西根州，當地共和黨領袖企圖重塑選舉調查委員會，他們指派那些曾對川普不實說法表達同情的人；川普當時在無根據的情況下不實聲稱，2020年選舉遭到操控。

在賓州蘭開斯特(Lancaster)和約克(York)郡中，許多支持川普有關2020年選舉不實說法的候選人勝選，得以擔任地方的選舉法官和選舉監察人員。

同樣的情況也出現在科羅拉多州，許多懷疑2020年選舉結果的人在保守社群媒體平台上，敦促追隨者申請選舉辦公室的職位。

先前許多共和黨州官員承認拜登總統勝選，遭川普大肆抨擊，如今這一波活動規模更勝以往。

華郵報導，根據州與地方官員、聚會演講、社群媒體貼文、尋求選舉職的文宣內容，川普幕僚認為有必要讓選舉變得更安全，因此他們尋求取代全國選舉相關工作，包括監票志工、支薪的選區法官、民選郡書紀人員和州檢察長。選舉人員和監督團體表示，若此舉能成功，川普與其幕僚可望製造缺口，在下次挑戰選舉結果前，也許能拉下一些阻擋川普扭轉拜登勝選的捍衛者。

「這些攻擊不再關乎2020年了。」科州民主黨州務卿珍娜•格里斯沃德(Jena Griswold)警告：「這些攻擊朝2022年和2024年而來，其試圖毀損選舉信心和安全可靠的選舉，下次再有選票接近的選舉時，他們可以更容易達到目標。這就是這一切的目的。」

川普發言人並未對此回應；尋求監督選舉職位的川普支持者表示，他們只是希望讓選舉體制更加安全。

向來痛批川普的密西根州前共和黨主席提瑪(Jeff Timmer)警告：「這是很大的閃紅警示燈，隨著下次選舉接近，那些在上次選舉盡忠職守的官員，現在被誓言從中破壞的人給取代。這說明，他們的計畫只是要從中破壞，而且有策略破壞下次選舉的認可程序。」

有些共和黨人拒絕跟隨黨內新方向，他們擔心這可能會推開理性選民；其他共和黨人則呼籲向前看，勿再掛念2020年的選舉。

川普 共和黨 社群媒體

上一則

最致命武器 空軍部長：美中正進行極音速軍備競賽

下一則

批民主黨防疫拙劣 電視名流奧茲要選賓州聯邦參議員

延伸閱讀

國會暴動調查 梅杜斯態度軟化將作證 避遭控藐視國會

國會暴動調查 梅杜斯態度軟化將作證 避遭控藐視國會
淫魔艾普斯坦前機師作證 柯林頓、川普曾是專機座上賓

淫魔艾普斯坦前機師作證 柯林頓、川普曾是專機座上賓
拜登：Omicron值得關切但不須恐慌 美國不會封城

拜登：Omicron值得關切但不須恐慌 美國不會封城
回憶錄被要求刪內容 前防長艾思博控告國防部

回憶錄被要求刪內容 前防長艾思博控告國防部

熱門新聞

白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

2021-11-27 13:50
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12
拜登政府資深官員表示，從29日起，美國將限制來自南非和其他7個國家的非美國公民入境，以阻止嚴重變異的新冠omicron變種病毒傳播。圖為芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲╱攝影)

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

2021-11-26 14:42
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

2021-11-27 06:13
美國多座大城近日爆發數起犯罪團夥「打砸搶」事件。圖為北加州海沃德的Southland Mal 21日遭遇多人搶劫的畫面。（翻攝自KPIX電視台）

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

2021-11-27 21:57
今年黑色星期五全美各地不平靜，快閃搶劫大型商店案件頻傳。圖為蒙面劫匪用大錘砸毀珠寶店櫃台，洗劫珠寶。（取自監控畫面）

驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花

2021-11-28 14:27

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣