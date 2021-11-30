全球通膨 物價飛漲 家庭、企業都吃不消

全球貨品皆漲，英國一名消費者正在超市挑選水果。（路透）

自新冠肺炎於2019年底襲捲全球以來，由於各國封城、企業縮短工時或居家辦公等因素，經濟發展停滯，因此各國政府無不「撒錢」刺激經濟；但由於錢來得太容易，消費者花錢不手軟，一次性大量熱錢湧入市場，從而推高通貨膨脹 率，導致全球性的物價飛漲，使家庭與企業都疲於應對成本增加的壓力。

通貨膨脹最大的影響就是各國貨幣 貶值，導致消費者手上的錢不值錢，國際貨幣基金(IMF)預測，今年全球消費指數會因通膨上漲4.3%，為2011年以來最大的漲幅；特別是中東歐國家對此敏感度更高，如匈牙利的貨幣「福林」(forint)過去六個月以來對美金的匯率已下跌16%。

匈牙利投資公司「Hold Asset Management」經理巴拉西(Zsolt Balassi)指出，貨幣貶值其實是央行為保證貨幣競爭力的利器，但同時導致燃料價格飛漲；該國本月油價 飆到每公升506福林(1.59元)，柴油油價漲到每公升512福林(1.61元)，政府不得不強令油價凍漲，每公升售價不得超過480福林(1.5元)。

世界銀行首席經濟學家卡門．萊茵哈特(Carmen Reinhart)表示，她擔心通貨膨脹導致食品價格推高，使窮人必須支付家庭收入中「不成比例」的部分來購買食物，從而進一步加劇社會動盪；她舉例，2010年的阿拉伯之春，表面因素是訴求民主自由，實際背後原因就是因為政府無法控制食物價格。

匈牙利一名消費者帕提(Gabor Pardi)從超市出來之後就對記者說：「裡面東西太貴了，我只能盡量挑最便宜的，即便賣相不好」；另一位在傳統市場賣豬肉的攤販瑟弗佐(Ildiko Vardos Serfozo)也說：「成本大增導致消費者不願意買單調漲過後的價格，即便我們的豬肉品質再好，消費者仍然不會掏錢。」