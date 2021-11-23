我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

全球供應鏈危機好轉 但人力短缺恐到明年

編譯林育正／綜合22日電
猶他州鹽湖城的鐵路貨櫃場正協助紓解南加州的貨櫃壅塞，圖為一輛卡車拉著貨櫃離開。(Getty Images)
猶他州鹽湖城的鐵路貨櫃場正協助紓解南加州的貨櫃壅塞，圖為一輛卡車拉著貨櫃離開。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)報導，供應鏈瓶頸已出現緩解跡象，亞洲貨物輸出逐步回溫，但勞力短缺的狀況可能持續到明年。

儘管供應鏈危機趨於和緩，但運輸、製造與零售等行業的高層主管表示，若新冠肺炎疫情持續擾亂主要港口作業，貨物將持續延遲。

在亞洲，疫情造成的工廠關閉、能源短缺和港埠吞吐量限制，在近幾周已緩解，海運價格已從高點稍微回落，美國零售業者也表示，已進口假期購物季所需的大部分商品。馬來西亞和越南等地的工廠，產能皆有回升，緩解全球半導體和布料的供應鏈瓶頸。

猶他州鹽湖城的鐵路貨櫃場正協助紓解南加州的貨櫃壅塞，圖為堆高機正把貨櫃裝上卡車。...
猶他州鹽湖城的鐵路貨櫃場正協助紓解南加州的貨櫃壅塞，圖為堆高機正把貨櫃裝上卡車。(Getty Images)

法國外貿銀行駐香港資深經濟學者阮貞(Trinh Nguyen，音譯)表示：「近期亞洲的工業產出與全球供給有改善的現象，供應鏈瓶頸雖然正在緩解，但人力短缺還不會完全消失。」

不過企業高層和經濟學家仍表示，西方國家對商品的強勁需求，持續的塞港和以及昂貴的運費，減緩供應鏈復甦的速度。此外極端氣候和新冠確診人數再度增加，可能再次打亂供應鏈。

若供應鏈壅塞減輕，運費將能下降，且提升商品產量滿足需求，進而減輕通貨膨脹壓力。在美國最大的對亞洲港好，洛杉磯和長灘港，等待入港的貨輪已從86艘的高峰減少至71艘。零售與航運業高層預估，塞港將在購物季過後，華人農曆年工廠休息的2022年初緩解。

猶他州鹽湖城的鐵路貨櫃場正協助紓解南加州的貨櫃壅塞，圖為堆高機正移動貨櫃。(Ge...
猶他州鹽湖城的鐵路貨櫃場正協助紓解南加州的貨櫃壅塞，圖為堆高機正移動貨櫃。(Getty Images)

根據波羅的海貨運指數，貨櫃的越洋運費在11月12日當周，下降超過四分之一，為兩年來最大跌幅。但在本周微漲5%，40呎貨櫃運費為1萬4700元，仍比一年前貴超過三倍。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)學者高路易(Louis Kuijs)說：「全球來看，供應鏈問題最壞的時候已經過了。」

包括沃爾瑪(Walmart)、家得寶(Home Depot)和目標百貨(Target)等大型零售業者表示，過去一周已為假期購物季進貨足夠商品。今年各家業者不只提前進貨，甚至承租整艘貨輪，以避免供應鏈堵塞。

儘管如此，供應鏈問題距離結束仍有一段距離。全球的零售業者也幾乎都因為高漲的運費侵蝕利潤，導致利益率降低。

日前陷入缺電危機，進而影響製造業的中國，近幾周在政府允許火力發電廠調漲電價後，產能也開始恢復正常。過去搶不到的貨櫃，現在價格雖然仍是2020年前的三至四倍，但至少已能將貨送出。

德國航運公司Held Bereederungs老闆海德(Jan Held)指出，全球運輸系統恢復正常，還要一段時間。他說：「我們必須等到疫情結束，但我認為不會這麼快。」

供應鏈 疫情 零售業

上一則

彭帥與國際奧會視訊 WTA不埋單：未減輕對她安全的疑慮

下一則

鮑爾連任聯準會主席 力阻通膨怪獸 勢必轉成加息鷹派

延伸閱讀

全球供應鏈困境有緩解跡象 但缺工問題恐持續到明年

全球供應鏈困境有緩解跡象 但缺工問題恐持續到明年
網路平台吸走大量人力 中國工廠面臨嚴重缺工問題

網路平台吸走大量人力 中國工廠面臨嚴重缺工問題
紐約長老會醫護集會 不滿人力短缺

紐約長老會醫護集會 不滿人力短缺
高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

熱門新聞

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

2021-11-18 11:39

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
麥康諾、川普。（美聯社、Getty Images）

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

2021-11-17 21:35

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭