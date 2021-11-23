全球供應鏈危機好轉 但人力短缺恐到明年

猶他州鹽湖城的鐵路貨櫃場正協助紓解南加州的貨櫃壅塞，圖為一輛卡車拉著貨櫃離開。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)報導，供應鏈 瓶頸已出現緩解跡象，亞洲貨物輸出逐步回溫，但勞力短缺的狀況可能持續到明年。

儘管供應鏈危機趨於和緩，但運輸、製造與零售等行業的高層主管表示，若新冠肺炎疫情 持續擾亂主要港口作業，貨物將持續延遲。

在亞洲，疫情造成的工廠關閉、能源短缺和港埠吞吐量限制，在近幾周已緩解，海運價格已從高點稍微回落，美國零售業 者也表示，已進口假期購物季所需的大部分商品。馬來西亞和越南等地的工廠，產能皆有回升，緩解全球半導體和布料的供應鏈瓶頸。

猶他州鹽湖城的鐵路貨櫃場正協助紓解南加州的貨櫃壅塞，圖為堆高機正把貨櫃裝上卡車。(Getty Images)

法國外貿銀行駐香港資深經濟學者阮貞(Trinh Nguyen，音譯)表示：「近期亞洲的工業產出與全球供給有改善的現象，供應鏈瓶頸雖然正在緩解，但人力短缺還不會完全消失。」

不過企業高層和經濟學家仍表示，西方國家對商品的強勁需求，持續的塞港和以及昂貴的運費，減緩供應鏈復甦的速度。此外極端氣候和新冠確診人數再度增加，可能再次打亂供應鏈。

若供應鏈壅塞減輕，運費將能下降，且提升商品產量滿足需求，進而減輕通貨膨脹壓力。在美國最大的對亞洲港好，洛杉磯和長灘港，等待入港的貨輪已從86艘的高峰減少至71艘。零售與航運業高層預估，塞港將在購物季過後，華人農曆年工廠休息的2022年初緩解。

猶他州鹽湖城的鐵路貨櫃場正協助紓解南加州的貨櫃壅塞，圖為堆高機正移動貨櫃。(Getty Images)

根據波羅的海貨運指數，貨櫃的越洋運費在11月12日當周，下降超過四分之一，為兩年來最大跌幅。但在本周微漲5%，40呎貨櫃運費為1萬4700元，仍比一年前貴超過三倍。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)學者高路易(Louis Kuijs)說：「全球來看，供應鏈問題最壞的時候已經過了。」

包括沃爾瑪(Walmart)、家得寶(Home Depot)和目標百貨(Target)等大型零售業者表示，過去一周已為假期購物季進貨足夠商品。今年各家業者不只提前進貨，甚至承租整艘貨輪，以避免供應鏈堵塞。

儘管如此，供應鏈問題距離結束仍有一段距離。全球的零售業者也幾乎都因為高漲的運費侵蝕利潤，導致利益率降低。

日前陷入缺電危機，進而影響製造業的中國，近幾周在政府允許火力發電廠調漲電價後，產能也開始恢復正常。過去搶不到的貨櫃，現在價格雖然仍是2020年前的三至四倍，但至少已能將貨送出。

德國航運公司Held Bereederungs老闆海德(Jan Held)指出，全球運輸系統恢復正常，還要一段時間。他說：「我們必須等到疫情結束，但我認為不會這麼快。」