聖誕樹買了嗎？漲價+缺貨 天然、人造都難買到

年底購物旺季的聖誕樹數量將比往年少，天然和人造聖誕樹都可能缺貨，導致聖誕樹漲價。（Getty Images）

聖誕節 將至，但是當前聖誕樹產業遭逢供應鏈 危機，需求高攀，供給減少等不利因素同時影響，導致不論是天然還是人造聖誕樹，都可能出現一成到三成左右的漲幅，甚至可能有錢也難以尋覓。

多年來，位於紐約州長島 的杭廷頓(Huntington)消防局都會舉行聖誕樹義賣活動，而今年由於賓州林場漲價，義賣活動的聖誕樹每株漲約5元，為過去10年來第一次調漲價格。

但是需求依然炙手可熱，過去為期一周的義賣活動，今年全部的聖誕樹在兩天內就售罄。

雖然去年聖誕節逢新冠疫情的愁雲慘霧，但是對聖誕樹的需求依然十分旺盛；位於長島紹索爾德(Southold)的聖誕樹林場主達特(Ed Dart)說，去年所有成樹銷售一空，為家族經營林場50年來首見，甚至還出售許多未成樹，導致今年供給減少。

美國聖誕樹協會(ACTA)執董華納(Jami Warner)表示，大型零售商目前的聖誕樹庫存率約43%，而在往年的這個時候，此數字通常為70%。

事實上，由於一棵聖誕樹從幼苗到長成成樹約需八至十年的時間，而十多年前恰逢2009年金融風暴，導致許多林場主在那幾年減少聖誕樹種植，但是最近幾年，對聖誕樹的需求一直在攀升。

至於人造聖誕樹則苦於全球性的供應鏈危機，以及國內如駕駛人力緊缺等物流問題；在長島擁有22間分店的雜貨商Costello''s Ace就決定，今年人造聖誕樹因供應鏈危機而調漲至多25%。

Costello''s Ace產品經理帕加蒙特(Andy Pergament)表示，往年各分店會在10月下旬將聖誕節的相關商品上架，但是今年由於從中國運來的商品一直延遲，預計要到本月底、12月初的時候才能將商品上架。

業界專家推估，不論天然還是人造聖誕樹，今年的售價都會比往年多10%至30%左右，而且消費者的選擇還會比往年更少。