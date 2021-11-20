220：213 近2兆元開支案 眾院過關 拜登再勝

國會眾院19日以220:213的票數，通過拜登社安與氣候變遷預算法案，將送參院表決。圖為國會大廈外支持法案的民眾穿著「一路向參院」的道具慶祝。（美聯社）

在民主黨 捐棄黨內派系嫌隙下，聯邦眾院19日以220比213票決通過總斥資約2兆元的預算 法案，讓拜登 總統的施政構想取得大勝，民主黨也得以向選民交代自己落實的施政要項；法案接下來將轉往參院審理，但預計在參院勢必遭遇大幅修改，法案想過還有苦戰。

民主黨 士氣一振

美聯社報導，近幾個月情勢演變讓民主黨垂頭喪氣：維吉尼亞州選舉全面重挫、拜登民調支持率節節下降、通膨高漲激起民怨、供應鏈堵塞、疫情仍在，加上黨內惡鬥，讓選民搞不懂法案如何能紓解民瘼；預算案在眾院過關，終於讓民主黨士氣為之一振。

參院闖關「還要等一陣子」

拜登聲明表示，預算案由眾院過關，先重建國家骨幹，協助勞工大眾及中產階級，再讓國家邁上重建美好經濟之路，其幅度空前未有；拜登認為預算案要由參院闖關「還要等一陣子」，但他矢言一定會簽字立法成功。

命名「重建美好未來」(Build Back Better)的預算案想在兩黨各擁50席的參院過關，勢必要透過「預算協商」的流程，構思未來施政預算達10年；法案觸及範圍實為不凡，重訂稅法、健保、環境、教育、住屋等政策、協助中低收入家庭及長者，另對抗氣候變遷。

富翁、大企業加稅

預算案大部分開支是由加稅來籌措，向全國年收入逾千萬的富人每年加徵新的附加稅，最大企業及業務擴及海外的公司也得繳出最低稅負。

因為預算案的規模、範圍及地位都象徵民主黨捍衛的價值，目前兩黨都認為法案有助於己方2022年期中選情；法案在眾院票決時，共和黨眾議院還唱歌奚落民主黨。

共和黨認為預算案浪費人民稅金、加劇預算赤字、經濟已受通膨打擊還要加溫，另外讓選民看清民主黨受不了誘惑，一直想擴大政府。

民主黨則認為，預算案終於能協助全國受忽略太久的廣大地區，而且協助長期有效；眾院計票塵埃落定時，民主黨議員們跳起來擁抱彼此，十分歡欣，高呼「重建美好未來」；法案之名是拜登所取，伴隨日前通過的基礎設施建設案，落實不少拜登2020年競選時承諾的內政建設構想。

爭議條文 增加難度

但預算案納入四周有薪家事假、替千百萬無證移民創設臨時工作許可，依然引發全國爭辯，兩條款在參院都前途未卜；例如民主黨參議員曼欽薪就反對有薪家事假，參院立法程序官把關之下，夾帶移民法規重大改變的預算條文也很難通過。