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拜登滿意度掉至36% 多數民眾盼共和黨重掌國會

拜登「考慮」外交抵制北京冬奧 拒派官員參加開幕式

編譯盧炯燊／綜合18日電
拜登18日表示，正考慮外交扺制明年的北京冬奧。（美聯社）
拜登18日表示，正考慮外交扺制明年的北京冬奧。（美聯社）

總統拜登18日表示，他正考慮外交扺制明年的北京冬奧，目的是要在不影響美國運動員的情況下，展示對中國侵犯人權的強硬態度；這也是拜登迄今對美國是否抵制北京東奧最明確的表態。

拜登在白宮會晤加拿大總理杜魯多，回答記者提問時說，「這(扺制北京冬奧)是我們正在考慮的事」。

若拜登最終決定外交抵制，幾乎可以肯定會再次擾亂美中關係，甚至增加其他國家領袖不參加的壓力；已有消息指出美國讓盟友領袖自行決定是否出席。

過去幾個月來，多個人權組織要求白宮要美國全面抵制2022北京冬奧，兩黨不少國會議員也抱持同樣立場；但拜登無權實施包括運動員也不參加的全面抵制；美國奧林匹克和殘奧會委員會(USOPC)已表示，運動員會如期參賽，因此拜登唯一考慮的是外交扺制，

傳統上美國會派出一大批知名人士參加奧運的開幕及閉幕式，通常由現任副總統或第一夫人率領；今年的東京夏季奧運就由第一夫人吉兒率領美國代表團參加開幕式。

在國內及人權組織的壓力下，對拜登來說，選擇外交扺制的決定將是複雜的外交平衡行動的一部分。

在拜登提及可能抵制北京冬奧後，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在記者會上拒絕說明細節，只表示由總統來做決定；但她重申美國對中國在新疆的侵犯人權行為表示嚴重關切。

一直對中國持鷹派態度的阿肯色州共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)18日在推特發文說，「美國必須全面且徹底的抵制北京冬奧，對於中國的反人道罪行，我們別無選擇」。

1980年卡特總統因蘇聯入侵阿富汗而全面抵制莫斯科夏季奧運，但引起美國運動員強烈不滿；歐巴馬2014年已採取外交扺制，拒絕派官方代表團參加索契冬奧，抗議俄羅斯通過反同性戀法。

美國 拜登 北京

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