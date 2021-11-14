全國奪命車禍激增 基建案撥數十億改善交通

拜登總統15日將在白宮簽署這個基建法案中，有數十個交通安全條款，旨在減少交通事故及死亡人數。圖為本月2日拉斯維加斯發生奪命車禍後，相撞的兩輛車面目全非。（Getty Images）

美國每年死於交通及道路上的人數持續激增，拜登 政府藉著兩黨通過的1兆2000億元基礎建設法案，加上政策的改變，正在啟動一項耗資數十億元的計畫，期望解決這個在交通系統內的大問題。

全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)的最新數據顯示，2010年至2019年間，行人死亡人數躍升44%達到6205 人，2019年也有846名自行車騎士喪生。

儘管在疫情大流行期間，駕駛人數減少，但去年的道路死亡人數依然繼續上升，光在今年上半年又增加了18%，其飆升速度是40多年來最快，死亡人數遠超過其他發達國家。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)將這個情況形容迫在眉睫的危機，強調再也不應把這些死亡事件視為日常生活的一部分。

拜登總統15日將在白宮簽署這個基建法案，其中就有數十個交通安全條款，同時會為各州增加數以十億元計的撥款，旨在減少交通事故及死亡人數。

儘管這些用於改善街道、汽車 及行人的資金只是1.2兆元開支中的一小部分，但運輸部官員及外界專家均認為這個法案也為聯邦交通安全政策作出重大轉變。

過去數十年，聯邦及各州的政策是強調保障汽車內駕車者及乘客的安全，例如增加安全帶的使用及車輛承受碰撞的能力，而現在的政策是防患於未然，保護行人、騎自行車的人及其他道路使用者。

基建法案內其中包括一個定義為「安全系統方式」(safe system approach)的高速公路條款，強調道路設計必須考慮人體承受衝擊力的能力；法案中還指出必須保護「弱勢的道路使用者」，包括行人、騎自行車者。

聯邦政府在新推出的「人人享有安全街道和道路」(Safe Streets and Roads for All)計畫會撥款50億元，作為城市、都會區及原住民 地區改善道路的資金；原住民在五年內還會額外獲增撥款10億元。

有交通安全維權組織批評聯邦政策基本不變，花在高速公路上的數千億元，遠超用於改善安全的資金，同時聯邦政府長期以來有法律保護行人及其他道路使用者，卻未能有效使用；但前全國公路交通安全管理局官員、現任約翰霍普金斯大學研究員的邁克爾認為，隨著時間的推移，基建法案內有關交通安全的計畫將會帶來顯著的好處。