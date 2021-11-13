拜習下周一線上峰會 白宮期望不高

拜登總統（左）與中國國家主席習近平（右）將於美東15日晚間召開線上會議。（左圖取自facebook.com/WhiteHouse，右圖為中央社檔案照片）

白宮 12日證實拜登 總統和中國 國家主席習近平15日(周一)晚舉行備受矚目的首度線上峰會；預料拜登將在會中強調，兩國關係日益複雜，有必要在衝突深化的領域，設置護欄；但白宮對這場峰會表明期望不高，也應該不會有重大宣示。

「我不會抱持尋求特定成果的期盼。」白宮發言人莎奇(Jen Psaki)12日說，兩位領導人將討論如何在兩國利益一致的領域，處理彼此競爭與合作的關係。

美中雙方目前在貿易、人權、軍事建設、台灣和網絡安全等重大地緣政治問題上，存在分歧；最近幾個月，中國不斷擴大在台灣附近的軍事演習，拜登政府並未忽視這樣的武力展示，兩國關係持續緊張。拜登也批評中國在中國西北地區侵犯少數民族人權、壓制香港民主和抵制來自全球要求配合調查新冠疫情起源的壓力。

拜登1月20日上任以來，與習近平曾兩度通話，這場會議將是兩人首次線上會晤。

為了在拜習會前營造合作氣氛，美中雙方10日在蘇格蘭格拉斯哥的COP26氣候會議上，出人意料地發表聯合聲明，宣布在氣候變遷領域達成共識；國務卿布林肯(Antony Blinken)同天並召開新冠疫情線上部長會議，中國駐美大使秦剛也應邀出席，台灣沒有代表受邀。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)11日在一場線上演說回答提問時，也設法淡化美中對抗可能演變為冷戰的風險，指美國和中國在印太地區的「激烈競爭」，並非注定成為「新冷戰」。

「有人說美中即將進入新冷戰，或是發生衝突，我們可以選擇不要這樣做。」他說，「反之，我們可以選擇朝向拜登總統所謂的激烈競爭方向發展。」

中國外交部發言人汪文斌12日則在記者會中回應此說表示，「我們希望美方與中方共同努力，推動峰會成功，讓中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。」

白宮表示，拜習會是由拜登在9月9日與習近平第二次通話時提到；他當時表示，希望能再見到習近平。

習近平在新冠疫情期間一直沒有離開中國，白宮官員提議舉行線上峰會，作為兩國元首就美中關係緊繃問題進行實質對話的最佳替代方案。

蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪10月在蘇黎世舉行會談時，達成年底前舉行拜習線上峰會的協議。