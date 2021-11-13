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投票支持基建案 共和黨眾議員遭死亡威脅

編譯洪毅／綜合12日電

國會眾院於本月5日以228票對206票通過的拜登政府的基礎建設法案，此案得到13名共和黨眾議員支持，但其中一些議員卻因此面臨謾罵及死亡威脅，反映出兩黨的極端派系聲音不但愈來愈大，而且愈發水火不容。

基建案8月在參院通過前，前總統川普曾稱支持法案的共和黨人「都應該感到羞愧」；5日眾院通過基建案後，共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)抨擊支持法案的同黨同僚都是「叛徒」，並附上那13名議員的辦公室電話。

第18度連任眾議員的厄普頓(Fred Upton，密西根州)就是其中一位；厄普頓說，因為支持基建案，他的辦公室接到十幾通威脅電話，包括不斷罵他叛徒，或是粗言穢語，乃至死亡威脅，且其威脅甚至是要他的幕僚及家人全部陪葬。

支持基建案的范卓(Jeff Van Drew，新澤西州)說，如果格林非得待他如此惡毒，那就「讓他去吧」；反對法案，但是力挺其他同僚選擇的麗茲‧錢尼(Liz Cheney)則說，向格林那樣要對他人進行「忠誠度審查」，本質上是種「精神錯亂」的行為。

此事表明，最近幾年來，美國兩黨黨內的極端派系的撕裂、叫囂、水火不容是如何愈發嚴重；2015年時，一項內容類似當前的基建案，但是規模只有三分之一的法案，在眾院及參院分別以359票對65票，以及83票對16票的壓倒性支持通過。

至於現在的基建案，雖然仍在參院以69票對30票通過，得到19名共和黨人支持；但在其他方面的黨派問題似乎重於一切，例如川普不斷批評基建案，也得到支持者附和，但川普任內也曾數次提出一個完整基建案的構想。

民主黨籍眾議員馬隆尼(Sean Patrick Maloney，紐約州)表示，這些行為像是在「搞壞國家後再藉機上位」；范卓則說他支持基建案是因選區需要，而且「他熱愛美國，絕不做任何傷害國家之事」。

但是共和黨策士柏爾格(Glen Bolger)說，當前兩黨極端派細分化的狀況如「兩個部落」，政策的考量成了「堅持所屬部落的利益，而且絕不幫助其他部落。」

共和黨 眾議員 眾院

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