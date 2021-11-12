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「可能較願意提供訊息」眾院查國會暴動 將傳喚潘斯親信

編譯林育正／綜合11日電
眾院國會暴動調查委員會將傳喚前副總統潘斯的多名親信，前國家安全顧問凱洛格將是第一名被傳喚者。（美聯社）
眾院國會暴動調查委員會將傳喚前副總統潘斯的多名親信，前國家安全顧問凱洛格將是第一名被傳喚者。（美聯社）

眾院國會暴動調查委員會將傳喚前副總統潘斯(Mike Pence)的多名親信，據傳這幾位前官員更願意提供川普施壓的情報；此外白宮不願為川普幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)提供行政特權保護，他也將被傳喚協助調查。

潘斯的前國家安全顧問凱洛格(Keith Kellogg)為第一位被傳喚的親信；其他人還包括首席顧問傑考布(Greg Jacob)，以及前幕僚長蕭特(Marc Short)。

消息人士透露，潘斯的親信可能較願意向委員會提供更多關鍵資訊，包括川普與盟友企圖向潘斯施壓，希望他扭轉總統大選結果。

此外，有線電視新聞網(CNN)也指出，潘斯的前幕僚長艾耶斯(Nick Ayers)，立法事務主任霍吉森(Chris Hodgson)，政治顧問歐布斯特(Marty Obst)以及特別助理包爾(Zach Bauer)，也都是委員會可能傳喚的對象。

委員會主席湯普森(Bennie Thompson)也證實，委員會正試圖聯繫潘斯的親信；他說：「有些人明確表態拒絕，但也有願意配合的。」

白宮拒保護 梅杜斯恐收傳票

眾院國會暴動委員會以及白宮方面也向川普前幕僚長梅杜斯施壓，希望他配合調查；委員會試圖從川普的親信中取得更多線索。白宮法律顧問蘇強納森(Jonathan Su)已致函梅杜斯的律師特維利格(George Terwilliger III)，通知拜登總統將不會動用行政特權與豁免，保護他的資料與證詞。

前總統川普的幕僚長梅杜斯因未獲提供行政特權保護，將被傳喚協助調查國會暴力事件。（...
前總統川普的幕僚長梅杜斯因未獲提供行政特權保護，將被傳喚協助調查國會暴力事件。（美聯社）

委員會於9月底傳喚梅杜斯，但他隨即與調查人員就證詞與應提供的資料展開協商；不過協商效率不如預期，因此委員會決定更積極施壓。

特維利格在11日批評拜登是「第一位」不保護通訊紀錄的總統。他也表示梅杜斯依照川普指示，尊重行政特權原則，因此雙方的爭端可能得上法庭解決。

蘇強納森的信函中，強調「特殊狀況下，當國會對於阻撓符合憲法的政權轉移展開調查，不應隱瞞違憲行為的相關情報」。

這封信函等於允許委員會持續向梅杜斯施壓，使他配合傳喚調查；但梅杜斯仍能透過法院持續抗爭拒絕配合。

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