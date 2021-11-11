祭重罰… 洛杉磯、長灘港111艘貨輪仍塞港 續創新高

拜登政府祭出罰款措施以來，加州最繁忙的洛杉磯港及長灘港雖出現紓解跡象，但仍壅塞。圖為貨輪在港口外海面上排隊。（路透）

商業內幕(Business Insider)網站報導，雖然拜登 政府要求每周上班七天、24小時輪班以加快排除港口壅塞問題，並將對延遲處理的貨櫃公司開罰，加州最繁忙的洛杉磯港 及長灘港(Port of Long Beach)港口外9日仍出現創紀錄的111艘貨櫃船排隊等候進港；相較之下，新冠疫情 發生之前，最高紀錄是17艘貨櫃船等待靠岸。

不過，洛杉磯時報導，罰款制度上路以來， 港口壅塞問題似乎出現紓解跡象；以長灘港為例，面臨罰款的貨櫃數量已減少26%，在洛杉磯港外等候入港已超過九天的貨櫃船數量也下降14%。

上個月洛杉磯及長灘港口宣布，對於船公司遺留在港口的未處理貨櫃，每一只貨櫃每天將處以100元罰款，隔天罰款將增為200元；港口人員從11月起已開始登記，15日起便將向船公司催繳罰款。

長灘港副執行主任哈斯葛巴(Noel Hacegaba)發表聲明說：「罰款措施已經開始出現效果。」

海事交易所(Marine Exchange)資料顯示，洛杉磯港及長灘港港口外，9日共有111艘貨櫃輪等候進港卸貨，刷新了今年10月21日寫下的108艘貨櫃船排隊入港的紀錄。

報導指出，由於消費者商品需求提高，兩處港口已加快貨櫃船入港的處理作業，但壅塞問題卻沒能解除；今年10月，白宮宣布港口24小時全面趕工，若有貨櫃耽擱數天未處理，則將面臨罰款。

2020年初新冠疫情剛爆發時，由於貨運需求量走低，全球供應鏈危機因此發生；到了2020年底，由於貨運需求量提高，全球各地港口則紛紛出現行程延誤及貨櫃大排長龍等狀況。

貨櫃在碼頭堆積如山長達數周等待卸貨，但由於碼頭工人、卡車司機都有人力不足的窘境，使得作業流程變得牛步化；港口大塞車，後續抵達的貨櫃船停靠及卸貨時程，也跟著被迫順延。