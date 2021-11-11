2022納稅年度5重點一次看 夫妻可以少「稅」一些了

國稅局(IRS)10日發布2022納稅年度調整，修訂了60多項個人報稅 規定，其中夫妻合併報稅標準扣除額(standard deduction)調高為2萬5900元，增加800元；單身和夫妻分別報稅為1萬2950元，增加400元；戶主為1萬9400元，增加600元；以下是其他主要報稅規定：

1.稅率：

上稅收入(taxable income)超過53萬9900元的單身納稅人(夫妻合報上稅收入超過64萬7850元)，最高稅率仍保持在37%；單身收入超過21萬5950元(夫妻合報43萬1900元)，稅率為35%；單身收入超過17萬50元(夫妻合報34萬100元)，稅率為32%；單身收入超過8萬9075元(夫妻合報17萬8150元)，稅率為24%；單身收入超過4萬1775元(夫妻合報8萬3550元)，稅率22%；單身收入超過1萬275元(夫妻合報2萬550元)，稅率為12%。收入在1萬275元或以下的單身人士(夫妻合報2萬550元)，最低稅率為10%。

2.替代最低稅(alternative minimum tax，簡稱AMT)：

觸發AMT的上稅收入門檻為單身50萬元或夫妻100萬元，統一寬免額(exemption)為單身7萬5900元(夫妻合報為11萬8100元)，從53萬9900元(夫妻合報為107萬9800元)開始逐步遞減(phase-out)。

3.低收入 所得退稅(earned income tax credit，簡稱EITC)：

有三個或三個以上合格子女的合格納稅人，在2022年抵退額最高為6935元，比2021年的6728元有所提高。

4.工薪族相關：

2022年合格交通附加福利的每月限額增加10元至280元，合格停車的每月限額也同樣增至280元。員工對於健康彈性支出(health flexible spending)投資的薪金限制增至2850元，調漲了100元。

對於允許結轉未使用金額的自選物項計畫，最大結轉金額為570元，比2021年增加了20元。個人醫療儲蓄帳戶(medical saving account，簡稱MSA)的年度自付額應不少於2450元，比2021年增加了50元，但上限不超過3700元，比2021年增加了100元。對於單人自費醫療保險 ，自付費用最大金額為4950元，比2021年增加了150元。家庭保險的參與者年度免賠額為4950元，但自付額不能超過7400元。家庭保險的自付費用限額為9050元。

5.贈與和遺產：

2022年遺產稅豁免額為1206萬元(2021年為1170萬元)，贈與年度免稅額為1萬6000元(2021年為1萬5000元)。