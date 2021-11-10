NHK專訪 美亞太助卿：反對片面改變台海現狀

國務院亞太助卿康達接受日本放送協會專訪時說，美國希望台灣海峽維持和平與穩定，在政策方面沒有改變。中央社

美國 國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）接受日本 放送協會（NHK）專訪時說，美國希望台灣海峽維持和平與穩定，在政策方面沒有改變，「而且我們反對片面改變現狀的行為」。

康達11月6日前往日本及韓國進行6天訪問。這是他9月24日上任後首次出訪。

日本放送協會（NHK）專訪正在日本訪問的康達時詢問，很多日本人現在都對台灣情勢感到憂慮，甚至擔心可能發生戰爭。如果中國真的攻擊台灣，雖然美國總統拜登曾說美國有防衛台灣的責任，但請說明為了防衛台灣，美國所採取的立場與政策方針。

康達回答說，美國長久以來的「一個中國」政策沒有任何改變。

他說，美國雖然對中國為強化施壓採取的若干挑釁行動感到憂慮，但該採取的因應作為很清楚；美國將基於明定對台提供協助的「台灣關係法 」善盡義務，並協助台灣自我防衛。

康達說，美國對維持和平與穩定以及維持台灣海峽現狀，持續抱持關心，「那是我們的方針，也是我們想做的事」。

NHK詢問，對美國來說，為維持地區和平與穩定，維持現狀應該是最好的方法吧。

康達說，沒錯，有關美國希望台灣海峽和平與穩定，在政策方面沒有改變，「而且我們反對片面改變現狀的行為」。

NHK還問到，台灣總統蔡英文提到有關台灣軍隊與美軍的合作，應該要如何理解這個變化呢？美國與台灣之間發生了什麼呢？

康達說，再次強調，美國並沒有改變長年以來的「一個中國」政策，而基於「台灣關係法」協助台灣維持自我防衛也沒有改變，「那就是我們的政策」。

他說，「我們將持續對此傾注全力，採取相應行動」。

談到為維持這個地區的和平與穩定，從防衛角度來看，美國對日本有何期待？

康達說，美國期待的是，所有篤信基於規則的區域秩序、維護國際法以及讓和平與繁榮遍及區域全體的一切國家，都能為了保護這些利益挺身共同行動，就是那麼簡單。