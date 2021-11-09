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拜登最新支持率跌破4成 施政被認為「沒放在重點上」

編譯洪毅╱綜合8日電
拜登。（歐新社）
拜登。（歐新社）

兩份本月初進行，於近日發布的民調顯示，拜登總統的支持率再度下探，其中一份民調的支持率更跌破四成至37.8%；造成這種狀況的主因是，許多民眾認為拜登施政「沒放在重點上」，但是「重點」究竟為何，在不同民眾心中恐怕也是分歧的。

由今日美國(USA Today)與蘇福克大學在本月3日至5日進行的民調顯示，拜登目前的支持度僅37.8%，不支持度高達59%；46%民眾認為，拜登表現得比他想像中還要差，導致64%民眾表示不希望他在2024年競選連任。

由有線電視新聞網(CNN)與研究公司SSRS在本月1日至4日進行的民調則顯示，對拜登施政的支持度為48%，不支持度為52%；58%的民眾認為，拜登沒有把施政重點放在最重要的議題上。

CNN的民調顯示，現在美國36%民眾認為，「經濟」是國家首要議題，其次依序是新冠疫情的20%，移民問題的14%，氣候變遷的11%，國家安全的8%，種族正義的5%，教育的3%。

但是這也呈現黨派分化的狀況，51%共和黨支持者及38%無黨派人士認為，經濟是國家最首要議題；但是34%的民主黨支持者認為，新冠疫情才是國家首要議題，經濟只占20%。

結果是，認同經濟為國家首要議題的民眾中，72%認為拜登施政沒放在重點上，而認同疫情為首要議題的民眾中，只有21%認為如此。

CNN：「強烈支持」拜登者僅15%

雖然當前美國經濟蓬勃，但是面臨通膨壓力；此外，這些民調都在本月5日眾院通過基建案之前進行，而今日美國的民調顯示，民眾對基建案的支持度與反對的比率為61%對21%。

拜登與前幾任總統相比還有一項劣勢；CNN民調顯示，「強烈支持」拜登的民眾，從4月的34%降至現在的15%，而歐巴馬與川普的12年間，此數字從沒有低於20%。

拜登若無法挽回聲望，幾乎肯定會影響明年的期中選舉，因為柯林頓與川普就任初期的支持度都與拜登一樣低於50%，而歐巴馬與川普就任初期與拜登一樣，都有近六成民眾認為施政沒放在重點，這三位前總統都曾看到其所屬政黨在期中選舉中慘敗。

拜登 民調 美國

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