民主黨眾議員開轟：沒人選拜登當羅斯福

維州州長選舉民主黨敗選後，該州民主黨眾議員轟拜登議程太傾向進步派，「沒人選他當羅斯福」。然而民主黨進步派領袖賈帕亞（左）等則認為，民主黨應該更左傾。（歐新社）

在維吉尼亞州州長競選慘敗、新澤西州州長競選僅以微幅勝選後，民主黨 人出現了很多抱怨和指責；最一語中的，莫過於維州眾議員艾比蓋兒‧史班柏格(Abigail Spanberger)接受紐約時報訪問時說的話：「沒人選拜登 當羅斯福(FDR)，大家是選他當個正常人和阻止亂局。」

有線電視新聞網(CNN)分析，毫無疑問，拜登自上任以來一直在追求激進議程，他提議的龐大開支，代表聯邦政府正重新進入老百姓的生活；其中包括：1.9兆元紓困方案，國會已通過且拜登已簽署為法律；1兆元兩黨基礎建設方案，參院已過關，眾院 辯論中；1.85兆元社會安全網法案，參眾院民主黨人正考慮中。

三案總加起來，拜登政府第一個任期的第一年將額外支出近5兆元，分十年支付。

這與柯林頓(Bill Clinton)總統在1996年競選連任時提出的「大政府時代已結束」想法相比，堪稱驚人逆轉。

拜登在就職演說中表示，「我國歷史上，很少有比現在所處的時期更具挑戰性、更艱難；在此危機和挑戰的歷史性時刻，團結是前進的道路。 」

拜登的那次演講一再回到「團結」主題；但他所面臨的政治現實，讓這個理想遙不可及。

拜登過去和現在都沒有在參眾兩院以夠多的民主黨多數席位執政；民主黨目前在眾院只多出八席，參院差距更小，只有48名民主黨人和兩名獨立人士與民主黨結盟，投票五五波時，只能靠主席、副總統賀錦麗的一票決勝負。

1933年羅斯福新政(The New Deal)那時則不然，小羅斯福(Franklin Delano Roosevelt，FDR)在1930年代中期推出的新政議程大部分都獲通過，那時民主黨掌控300多席眾院席位和多達76席參院席位。

史班柏格認為，拜登想像羅斯福一樣治國，由聯邦政府在大型社會項目投入龐大資金，但他手中並沒有羅斯福掌控的多數席次和像羅斯福那樣的公眾授權。

史班柏格主張，拜登被選為國家舵手，人民其實並不要求他從根本重塑國家、人民與政府之間的關係，而是期望在川普大亂之後，拜登能從公共衛生和經濟角度，引導國家恢復到某種表面的常態。

與拜登自己及白宮從2020年大選得出的結論相比，史班柏格的解讀顯然狹隘許多；但是，從2日維州和新州選舉的災難性結果來看，拜登明年的提案規模只可能更小而不是更大。