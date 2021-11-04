我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

民主黨維州噩夢成真 美國選舉5大看點

編譯郭宣含／綜合3日電
共和黨籍的政治素人楊京一舉讓維州「變天」，已成共和黨崛起的新明星，未來政治前景當不僅限於四年州長任期。圖為他2日晚出席慶功晚會。（Getty Images）
共和黨籍的政治素人楊京一舉讓維州「變天」，已成共和黨崛起的新明星，未來政治前景當不僅限於四年州長任期。圖為他2日晚出席慶功晚會。（Getty Images）

維吉尼亞和新澤西州非大選年的選舉格外吸引關注，選舉結果有如為明年期中選舉試水溫，美聯社整理出以下五大看點：

維州重現民主黨最深恐懼

民主黨最怕明年期中選舉步上2010年慘敗的後塵，就算再拿前總統川普當箭靶也難力挽狂瀾，共和黨州長候選人楊京(Glenn Youngkin)勝選後更是加深民主黨恐懼。拜登總統一年前以10個百分點拿下維州，但民主黨州長候選人麥考利夫(Terry McAuliffe)難激發選民更多熱情，若民主黨明年選舉也是如此，恐遭橫掃出國會。

維州選舉常被當作期中選舉前的風向球，過去執政黨幾乎總會輸掉國會，今年也不例外。

楊京為共和黨示範新路線

維州大學畢業選民占比高，成為川普任內共和黨的選舉難題，但楊京打破魔咒。身為前私募股權主管，他身穿抓毛絨背心，塑造不具威脅感的郊區老爸形象；他對川普的支持度，剛好夠他贏得共和黨初選和吸收基層選票，他主張財政管理、投資校園，競選時無川普站台，成功攬獲溫和派選民。

明年選舉時，搖擺州共和黨人可能效法楊京，不反川普但也不過度支持。

教育議題聚焦種族與平權

楊京強調教育議題，令人意外；他承諾撥教育補助，就種族與跨性別權等熱門議題批評公立學校。他要在維州教室禁教「批判式種族理論」(critical race theory)，而麥考利夫在辯論時稱家長不該干涉學校教學內容，等於讓楊京搶到話語權；楊京也提到公立學校廁所性侵案，反對跨性別學生自選廁所。

放寬選舉法也不賴

民主黨2019年拿下維州後開始開放選舉法，包括所有州民可郵寄投票和可提早45天投票等；維州共和黨議院則欲從嚴限制選舉法，但從本次選舉可見，自由派的選舉法對保守派無害。

新澤西州也嚇壞民主黨

新澤西州民主黨州長墨菲(Phil Murphy)雖連任成功，但原本十拿九穩的選舉竟演變成拉鋸戰，反映出民主黨在全國的慘淡氛圍；墨菲主張許多自由派政策，包括增加學齡前和社區大學補助，而且他有連任競選優勢，也避免犯下麥考利夫在教育議題的錯誤。

美聯社指出，民主黨目前遲未解決的兩大難題是新冠疫情，以及衍生的供應鏈問題推升物價；若能在未來一年獲改善，可望提振士氣，當前的兩州選舉結果未必可預示明年選舉成敗。

民主黨 維州 共和黨

上一則

除了吳弭 還有5位有色族裔候選人 寫下地方選舉歷史

下一則

曼欽看選舉：不敢相信 促兆元基建案快過關吧

延伸閱讀

民主黨維州「噩夢成真」地方選舉5大看點整理

民主黨維州「噩夢成真」地方選舉5大看點整理
墨菲險勝守住新澤西州 民主黨州長44年來首度連任成功

墨菲險勝守住新澤西州 民主黨州長44年來首度連任成功
維吉尼亞選戰逆轉敗 拜登吃下的「第1記選民警告」

維吉尼亞選戰逆轉敗 拜登吃下的「第1記選民警告」
維州變天 共和黨大獲全勝 麥考利夫認輸

維州變天 共和黨大獲全勝 麥考利夫認輸

熱門新聞

美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

2021-10-30 11:38
波士頓選出第一位華裔女市長吳弭(Michelle Wu)。（美聯社）

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

2021-11-02 22:58
美國一個情報機關認為，新冠疫情最可能的起源是武漢實驗室發生意外事件。 路透

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

2021-10-31 10:05
印第安納州一個小城市格林斯堡市(Greensburg)推出吸引新居民項目，此項目下最新搬進來的五個家庭，即有鄰居幫忙免費帶孩子。(美聯社)

快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子

2021-10-27 12:23
拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架。美聯社

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

2021-10-28 13:33
吳弭當選波士頓首位華裔市長。(美聯社)

吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明