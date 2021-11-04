民主黨維州噩夢成真 美國選舉5大看點

共和黨籍的政治素人楊京一舉讓維州「變天」，已成共和黨崛起的新明星，未來政治前景當不僅限於四年州長任期。圖為他2日晚出席慶功晚會。（Getty Images）

維吉尼亞和新澤西州非大選年的選舉格外吸引關注，選舉結果有如為明年期中選舉試水溫，美聯社整理出以下五大看點：

維州 重現民主黨 最深恐懼

民主黨最怕明年期中選舉步上2010年慘敗的後塵，就算再拿前總統川普當箭靶也難力挽狂瀾，共和黨 州長候選人楊京(Glenn Youngkin)勝選後更是加深民主黨恐懼。拜登總統一年前以10個百分點拿下維州，但民主黨州長候選人麥考利夫(Terry McAuliffe)難激發選民更多熱情，若民主黨明年選舉也是如此，恐遭橫掃出國會。

維州選舉常被當作期中選舉前的風向球，過去執政黨幾乎總會輸掉國會，今年也不例外。

楊京為共和黨示範新路線

維州大學畢業選民占比高，成為川普任內共和黨的選舉難題，但楊京打破魔咒。身為前私募股權主管，他身穿抓毛絨背心，塑造不具威脅感的郊區老爸形象；他對川普的支持度，剛好夠他贏得共和黨初選和吸收基層選票，他主張財政管理、投資校園，競選時無川普站台，成功攬獲溫和派選民。

明年選舉時，搖擺州共和黨人可能效法楊京，不反川普但也不過度支持。

教育議題聚焦種族與平權

楊京強調教育議題，令人意外；他承諾撥教育補助，就種族與跨性別權等熱門議題批評公立學校。他要在維州教室禁教「批判式種族理論」(critical race theory)，而麥考利夫在辯論時稱家長不該干涉學校教學內容，等於讓楊京搶到話語權；楊京也提到公立學校廁所性侵案，反對跨性別學生自選廁所。

放寬選舉法也不賴

民主黨2019年拿下維州後開始開放選舉法，包括所有州民可郵寄投票和可提早45天投票等；維州共和黨議院則欲從嚴限制選舉法，但從本次選舉可見，自由派的選舉法對保守派無害。

新澤西州也嚇壞民主黨

新澤西州民主黨州長墨菲(Phil Murphy)雖連任成功，但原本十拿九穩的選舉竟演變成拉鋸戰，反映出民主黨在全國的慘淡氛圍；墨菲主張許多自由派政策，包括增加學齡前和社區大學補助，而且他有連任競選優勢，也避免犯下麥考利夫在教育議題的錯誤。

美聯社指出，民主黨目前遲未解決的兩大難題是新冠疫情，以及衍生的供應鏈問題推升物價；若能在未來一年獲改善，可望提振士氣，當前的兩州選舉結果未必可預示明年選舉成敗。