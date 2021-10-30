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高峰會外 夫人有約 吉兒與法第一夫人喝下午茶

記者胡玉立／綜合報導
美、法兩國的第一夫人吉兒（右）和碧姬（左）都是教育工作者，她們29日在羅馬會時討論在各自國家扮演第一夫人角色的心得，以及她們共同關切的教育和文化。吉兒說，她們就像「姊妹 倆」。(美聯社)
美、法兩國的第一夫人吉兒（右）和碧姬（左）都是教育工作者，她們29日在羅馬會時討論在各自國家扮演第一夫人角色的心得，以及她們共同關切的教育和文化。吉兒說，她們就像「姊妹 倆」。(美聯社)

美國首位義大利裔第一夫人吉兒拜登(Jill Biden)本周隨同拜登總統訪問歐洲，首站抵達羅馬；拜登最珍愛的大兒子波．拜登(Beau Biden)2015年腦癌過世，吉兒在那年的感恩節，帶全家遁赴義大利，尋求心靈的避風港。

對虔誠信仰天主教的拜登家族來說，羅馬的宗教氛圍能帶來安慰；時隔數年，吉兒這次再下榻美國駐義大使羅馬官邸，角色與使命已截然不同。

吉兒婚前原姓傑卡布斯(Jacobs)，曾祖父原姓賈科帕(Giacoppa)最早自義大利西西里島Gesso小鎮移民來美，後來將此姓氏「美國化」；吉兒的家族在義大利有著深厚根基，也曾多次在受訪時談到義大利家庭背景對自己的影響。

這一回吉兒重返義大利，外交行程緊湊；29日她與拜登會晤教宗方濟各後，還與法國第一夫人碧姬．馬克宏(Brigitte Macron)相約喝下午茶。

當她和碧姬一起走進咖啡館，回應媒體詢問與教宗會面情況時說，「很棒，他很棒。」

拜登與馬克宏雙邊會談是美法兩國元首自九月外交紛爭以來的首次會面，相對她們的夫婿，兩位第一夫人有更多共同點，因為她們都是教育工作者。

熟悉會議安排的消息人士表示，吉兒和碧姬討論在各自國家扮演第一夫人角色的心得，以及她們共同關切的教育和文化。

與碧姬會面之前，吉兒另外還與義大利總理馬里奧·德拉吉(Mario Draghi)的妻子瑪莉亞·塞琳娜拉·卡佩洛(Maria Serenella Cappello)會面。

卡佩洛在義大利是出了名的強調隱私和迴避媒體，兩人的會面並未對外公開 。

除了一對一會面，吉兒預計參加30日領袖配偶午餐會和31日的惜別午餐會，30日晚上將與拜登出席G20晚會。

當拜登31日前往蘇格蘭參加COP26氣候峰會時，吉兒還留在羅馬，直到11月1日，然後前往那不勒斯，造訪當地美國軍事基地，參觀基地內的國防部教育活動學校(Department of Defense Educational Activity School)，與學校的高中生見面並致詞。

拜登 義大利 美國

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