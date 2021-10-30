我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦副主任：統一後 台灣財政收入可用於改善民生

FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

2.5萬人爭搶1.5萬間房 出席COP26恐沒地方住

編譯林梅婕／綜合29日電
為期兩周的聯合國氣候峰會本周末即將在蘇格蘭城市格拉斯哥(Glasgow)舉行，參加者來自全球120國多達2萬5000人，但當地卻只有1萬5000個旅館房間。圖為環保示威者29日在格拉斯哥COP26會場附近，演出潑灑汽油的行動劇。（美聯社）
為期兩周的聯合國氣候峰會本周末即將在蘇格蘭城市格拉斯哥(Glasgow)舉行，參加者來自全球120國多達2萬5000人，但當地卻只有1萬5000個旅館房間。圖為環保示威者29日在格拉斯哥COP26會場附近，演出潑灑汽油的行動劇。（美聯社）

為期兩周的聯合國氣候峰會本周末即將在蘇格蘭城市格拉斯哥(Glasgow)舉行，參加者包括來自全球120個國家的政府官員、企業總裁、運動人士和非營利組織代表等多達2萬5000人，但當地卻只有1萬5000個旅館房間，使得房間價格一夕暴漲、掀起了一波住房危機。

華爾街日報報導，拜登總統、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)和印度總理莫迪(Narendra Modi)都已事先預定好房間；但剩下許多沒有預定的人恐怕得另行他法。

西非國家布吉納法索的經濟專員納博爾(Souleymane Nabole)被派駐在歐盟總部布魯塞爾的大使館，他透露網路訂房已全數額滿，有同事甚至為此事被派遣至格拉斯哥「實地考察」找飯店。

受到新冠疫情的影響，許多與會人員因各種旅行的不確定因素而暫緩訂房，如今當地的訂房需求已達到巔峰；日租套房平台Airbnb在會議期間提供價值140元的格拉斯哥住宿禮金，但當地兩周租屋的總金額要價從7500元到超過1萬元都有。

即使是三星級飯店Victorian House hotel的一間兩人房也要1萬8000元，但會議以外的時段，兩周只需750元；Airbnb甚至還開出該時段2100元卻只能住在一輛福斯(Volkswagen)露營車上。

住在格拉斯哥城內的一名62歲的音樂家麥克尼爾(Mick MacNeil)表示，附近居民有人開價住宿一晚1200元，他的會計師告訴他：「簡直是瘋了，何不試試？」

會議籌辦人員也勸與會者們可以住到首都愛丁堡，距離會議現場約50哩；但鐵路工會也看準了這個時機，為爭取長期以來的薪資爭議，他們計畫在這段時間罷工。

非營利組織COP26 Coalition在今年夏天提出一項計畫，以免費或正常的價格協助與會者和願意提供住宿的當地人進行配對；目前已有約1000人配對成功，但等候名單上仍有超過2000人。

拜登 杜魯多 馬克宏

上一則

國安部提交備忘錄 再度嘗試廢止「留在墨西哥」政策

下一則

疫情、罷工、淹水…格拉斯哥COP26變數多

延伸閱讀

前州長阿諾：稱減排會傷經濟 不是蠢蛋就是騙子

前州長阿諾：稱減排會傷經濟 不是蠢蛋就是騙子
氣候峰會在即 英駐聯大使：預期習近平不會出席

氣候峰會在即 英駐聯大使：預期習近平不會出席
東協減排 研究碳捕存技術

東協減排 研究碳捕存技術
一洲焦點／預算案遲未定 拜登空手赴氣候峰會？

一洲焦點／預算案遲未定 拜登空手赴氣候峰會？

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為山西市民在一售樓部看房。 （中新社）

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

2021-10-24 02:30
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

2021-10-25 08:45
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14
在片場使用道具槍誤殺攝影師的演員亞歷鮑德溫。（路透）

「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

2021-10-23 21:14
美國聯邦傳播委員會今天以安全理由，撤銷中國電信美洲子公司在美國的州際與國際通訊的營運許可，並要求必須在60天內停止業務。（中新社）

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

2021-10-26 20:08

超人氣

更多 >
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石