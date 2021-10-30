2.5萬人爭搶1.5萬間房 出席COP26恐沒地方住

為期兩周的聯合國氣候峰會本周末即將在蘇格蘭城市格拉斯哥(Glasgow)舉行，參加者來自全球120國多達2萬5000人，但當地卻只有1萬5000個旅館房間。圖為環保示威者29日在格拉斯哥COP26會場附近，演出潑灑汽油的行動劇。（美聯社）

為期兩周的聯合國氣候峰會本周末即將在蘇格蘭城市格拉斯哥(Glasgow)舉行，參加者包括來自全球120個國家的政府官員、企業總裁、運動人士和非營利組織代表等多達2萬5000人，但當地卻只有1萬5000個旅館房間，使得房間價格一夕暴漲、掀起了一波住房危機。

華爾街日報報導，拜登 總統、法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)、加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau)和印度總理莫迪(Narendra Modi)都已事先預定好房間；但剩下許多沒有預定的人恐怕得另行他法。

西非國家布吉納法索的經濟專員納博爾(Souleymane Nabole)被派駐在歐盟總部布魯塞爾的大使館，他透露網路訂房已全數額滿，有同事甚至為此事被派遣至格拉斯哥「實地考察」找飯店。

受到新冠疫情的影響，許多與會人員因各種旅行的不確定因素而暫緩訂房，如今當地的訂房需求已達到巔峰；日租套房平台Airbnb在會議期間提供價值140元的格拉斯哥住宿禮金，但當地兩周租屋的總金額要價從7500元到超過1萬元都有。

即使是三星級飯店Victorian House hotel的一間兩人房也要1萬8000元，但會議以外的時段，兩周只需750元；Airbnb甚至還開出該時段2100元卻只能住在一輛福斯(Volkswagen)露營車上。

住在格拉斯哥城內的一名62歲的音樂家麥克尼爾(Mick MacNeil)表示，附近居民有人開價住宿一晚1200元，他的會計師告訴他：「簡直是瘋了，何不試試？」

會議籌辦人員也勸與會者們可以住到首都愛丁堡，距離會議現場約50哩；但鐵路工會也看準了這個時機，為爭取長期以來的薪資爭議，他們計畫在這段時間罷工。

非營利組織COP26 Coalition在今年夏天提出一項計畫，以免費或正常的價格協助與會者和願意提供住宿的當地人進行配對；目前已有約1000人配對成功，但等候名單上仍有超過2000人。