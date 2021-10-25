臉書吹哨人外洩文件 透露臉書的四大不可思議

臉書吹哨人提供的內部文件顯示，臉書管控仇恨言論能力極為有限，也常常不知道自己在做什麼。 路透

臉書 前產品經理郝根（Frances Haugen）挺身爆料臉書只顧營利，不顧假消息傳播、青少年健康受害，在美國 國會的證詞震撼全球。郝根把她收集到的臉書內部文件送交美國國會後，英國金融時報（FT）等媒體取得刪節後的版本，以下是金融時報整理這些文件後，揭露臉書四大令人意外的混亂狀況。

首先，臉書對於非英文的國際語言分身乏術，根本難以控管許多國際臉書用戶的仇恨言論。一份2021年的內部文件警告，臉書對於一種沙烏地阿拉伯、葉門以及利比亞使用的方言缺乏管理人。另一項研究顯示面對阿富汗語的500萬用戶，但臉書連舉報仇恨言論的阿富汗語網頁都錯字連篇。

另一份文件則顯示，2020年時臉書有87%的打擊假消息資源用在美國英文平台，世界其他地方總共只分到13%。

其次，數份文件顯示臉書常常也根本不知道自己的運算公式怎麼執行的。一份2019年的文件顯示男性用戶看到的政治性貼文內容比女性多出64%，尤其是在非洲以及亞洲國家的用戶，臉書不曉得為何如此。

第三，臉書極度仰賴人工智慧（AI ）監測仇恨與暴力內容，但AI系統其實能力極為有限。根據2021年3月的一份研究文件，臉書只對3%到5%的仇恨言論採取行動，對0.6%的暴力內容採取行動，臉書內部研究員認為，臉書的AI恐怕無法處理到10或20%，因為AI很難理解仇恨言論的背景脈絡。

最後，內部文件顯示當1月6日美國國會山莊發生暴亂時，臉書陷入驚恐與混亂，不知該怎麼辦。一些緊急管制措施在2020年11月大選結束後撤除，後來在1月6日當天要緊急重新上線，結果枯等政策評估隊伍審核簽署，慢了很多步。

臉書曾經宣稱要降低張貼社會與政治討論議題的「民間團體」貼文曝光率，結果因為臉書計算公式能力有限，300萬美國用戶還是天天看到這些團體的發文。