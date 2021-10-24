3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

拜登總統競選時向選民保證要改善教育、擴大健保、因應氣候變遷，這些承諾恐將跳票，且損及民主黨期中選情。圖為今年10月11日拜登從德拉瓦州威明頓搭乘直升機回白宮。(美聯社)

拜登 總統最初所提3兆5000億元預算 案，目前很可能削減到2兆元左右；2020年競選時他標榜自己擅長協調立法且功績卓著，能拿一半總比完全沒有好，因此可以聲稱預算案立法成功是一大勝利，但他競選時向選民保證要改善教育、擴大健保、因應氣候變遷，這些承諾恐將跳票，且損及民主黨 期中選情。

「無法一條麵包全拿，至少也能拿到半條」

紐約時報23日報導，拜登2020年競選主打旋律很簡單，川普這個總統固執、毫不退讓，立法成績不佳，而自己眼見「無法一條麵包全拿，至少也能拿到半條」；這種態度顯然可以讓拜登把取得2兆元預算視為驚險獲勝，自視為成功的白宮主人、立法建築師，能夠重塑政府開支，由深陷黨派分裂、己方僅有最微弱優勢的國會立法成功。

但預算案規模肯定比他原先構想小很多，雄心遠不如拜登及其盟友原先所盼，也無法讓拜登自詡為終於讓大家都能就讀社區大學的總統；長者無法取得免費牙齒、視聽照護的醫療服務，當然也無法設下新法制，懲罰最惡劣的污染製造者。

拜登在有線電視新聞網(CNN)里民大會上強調政治就是如此，必須妥協，以折衷後的預算草案向國會及民眾交差，不理睬他人的質疑；但斬獲較少還自稱勝利，總之有其侷限及後果。

哈佛大學甘迺迪學院院長艾曼多夫(Doug Elmendorf)指出，總統必須振作人民士氣，了解施政有多重要，任何妥協都讓人失望。

「費力把事拖」存廢也是挑戰

就算拜登讓預算案過關，未來還面臨許多艱鉅挑戰，例如參院的費力把事拖(filibuster)議事規則，可能讓共和黨用來抗拒民主黨推動的聯邦投票權法案、移民法案等施政要項。

拜登雖表示對廢除費力把事拖持開放態度，但他本來抗拒廢掉那類老舊規矩，唯恐下一次共和黨掌權時，不再有制衡工具。

就在本周，共和黨第三度用費力把事拖，擋下民主黨已退讓不少的投票權法案；民主黨若想由聯邦立法，對抗共和黨主政州限縮投票權的州法，只能直球對決；倡議組織便指出，為了捍衛全民的投票權利，必須廢掉費力把事拖。

但拜登選舉最大的承諾便是他會成為最終克服全球暖化問題、避免讓人類絕種的總統；但共和黨對此意興闌珊，連民主黨內都有異議；凡此種種都意味拜登必須說服全體民主黨參議員，再憑副總統賀錦麗的決定性一票，才能廢除費力把事拖。

民主黨謀士群指出，要在期中選擊敗共和黨續掌國會，甚至2024年保住白宮，鼓舞民主黨支持者的熱情很重要；若是民主黨進步派對預算案妥協版很失望，那就萬事休矣。