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輝瑞：補強針抗Delta變種病毒 保護力達95.6%

編譯林梅婕／綜合21日電
生產新冠疫苗的藥廠輝瑞與研發夥伴德國生技公司BioNTech21日發表研究報告指出，接種該藥廠的疫苗補強針後對新冠病毒，包括Delta變種病毒株的保護力高達95.6%。 （Getty Images）
生產新冠疫苗的藥廠輝瑞與研發夥伴德國生技公司BioNTech21日發表研究報告指出，接種該藥廠的疫苗補強針後對新冠病毒，包括Delta變種病毒株的保護力高達95.6%。 （Getty Images）

根據新冠疫苗藥廠輝瑞(Pfizer)與研發夥伴德國生技公司BioNTech於21日發表的研究報告指出，接種該藥廠的補強針後對新冠病毒，包括Delta變種病毒株的保護力高達95.6%。

該報告雖尚未經過同行評審，但試驗人數多達1萬人，且參加者皆為16歲及以上。

當局早在先前已批准65歲以上或有自身健康問題、患有慢性疾病、工作環境為高染疫風險者，可在接種輝瑞/BioNTech新冠疫苗六個月以上後，接種補強針。

金融集團傑富瑞(Jefferies Group)的分析師麥可‧伊(Michael Yee)表示，該報告提供更多數據支持補強針確實可對感染新冠肺炎且出現病症的狀況，帶來更長效的保護力；他還特別註明，報告中的感染者都沒有出現重症。

有些國家則已提前為民眾規劃接種補強針，因為根據輝瑞先前公布的數據，接種兩劑疫苗後經過一段時間效力便會開始下降；完成第二劑疫苗接種後，有效性從巔峰期的96%，至四個月後降為84%。

輝瑞表示，試驗者接種第二劑疫苗至補強針或安慰劑的這段間隔時間，中位數為11個月，補強針的組別僅出現五例新冠病毒感染，而安慰劑對照組則是有109例。

該報告中所有試驗者的年齡中位數落在53歲，16歲至55歲的人占55.5%，65歲以上則占23.3%。

輝瑞表示將盡快向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)、歐洲藥品管理局(European Medicines Agency)和其他監管機構遞交這次試驗的詳細結果，以供同行評審。

美國及歐洲監管當局大多針對免疫系統受損的族群，意即接種兩劑疫苗後仍無法獲得完整保護力的民眾，允許接種補強針。

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