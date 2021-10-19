專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家指美國正進入新一輪有如2008年式的經濟大衰退，但國會仍無法解決預算法案。(Getty Images)

專家警告根據關鍵消費者數據，美國 經濟已陷入衰退，程度最嚴重恐堪比2008年金融危機。

達特茅斯學院經濟學教授布蘭奇弗勞(David Blanchflower)，以及倫敦大學學院的定量社會科學教授布萊森(Alex Bryson)表示，密西根大學(UM)與世界大型企業聯合會(CB)的消費者預期指標下滑10點，都精準預測1980年代以來每一次經濟衰退。

消費者預期指標反映美國民眾的收入預期、就業 狀況以及對近期未來的經濟預期。

在2021年，CB的指數 已下滑25.3點，UM指數也下滑18.4點，而在2008年全球金融危機時，兩項指數分別下跌19和21點。研究作者寫道：「2021年底美國可能陷入經濟衰退。」

布蘭奇弗勞與布萊森表示，兩項指標能夠即時反映市場狀況，有助了解經濟情勢；兩人認為國內生產毛額(GDP)落後近一年，失業數字也受到無薪假影響導致失準。

研究指出：「自從政府以前所未見的方式介入勞動市場，讓失業率快速恢復，2021年的經濟表現非常出色。但過去六個月，雖然就業與薪資出現成長，但消費者預期明顯下滑，顯示美國正在進入衰退。」研究也指出，民眾對Delta變種病毒仍存在憂慮，害怕通勤或回到職場染疫。

布蘭奇弗勞表示：「過去進入經濟衰退，失業率提升，薪資成長下滑，但現在卻是相反，情勢更加複雜。」他表示目前美國的消費者信心基本上已崩塌，可能將進入經濟衰退。

布蘭奇弗勞與布萊森在結論中表示：「當然這些指標有可能失準，但在2007年經濟學者和政府遺漏這些變數，卻導致慘痛代價。我們希望今年不要再犯相同錯誤，我們必須謹慎看待這些定量數據趨勢。」

2008年當時雖然有足夠勞工，但消費不足以讓民眾重回工作崗位，但目前的情況卻相反。

走過新冠肺炎高峰期，全球經濟快速跨張，聯邦政府大筆的紓困金和提高的薪資，意味將出現龐大消費需求。但企業面臨缺工和缺料問題，難以滿足需求；供應鏈危機何時解除，目前依舊是未知數。