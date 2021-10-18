維州反疫苗夫婦染疫 想「康復後接種」卻病歿…5孩成孤兒

維吉尼亞州40多歲的夫婦凱文．米契姆(左)及米斯提．米契姆(右)，感染新冠肺炎後兩周內雙雙離世，家屬透露夫妻倆一直拒絕接種疫苗，離世前表示後悔，但為時已晚。（取自臉書）

維吉尼亞州一對40多歲的夫婦感染新冠肺炎 後兩周內雙雙離世，家屬透露夫妻倆先前在網路上讀到疫苗 相關的錯誤資訊，兩人因此拒絕接種疫苗。但病歿的凱文米契姆(Kevin Mitchem)去世前曾打電話給母親，表示自己後悔未接種疫苗。

染疫病歿的夫婦為凱文米契姆及米斯提•米契姆(Misty Mitchem)，米斯提是一名醫療轉錄員，她雖然患有糖尿病 但仍拒絕接種疫苗，夫妻倆離世後留下四個孩子，凱文與前妻另有一個女兒。

凱文的兄弟麥可(Mike Mitchem)表示，凱文上個月開始出現咳嗽症狀後前往急救中心治療，後來拿了感冒藥回家，幾天後他病情並未好轉，再次回診後驗出新冠肺炎陽性。

沒過幾天太太米斯提也出現症狀，前往醫院治療，同樣驗出陽性，米斯提本身患有糖尿病因此情況並不樂觀， 她的病情迅速惡化，住院沒幾天就須戴上呼吸器，凱文幾天後也送入醫院治療，隔天太太米斯提便離開人世。

凱文在兩周後過世，他生前曾打電話給母親，表示自己後悔未接種疫苗，母親囑他病情好轉後一定要接種疫苗。但那一天永遠不會到來了。

凱文的親人表示，凱文染疫前身體健康無礙，他的兄弟麥可說：「他從不喝酒、抽菸、吸毒，也沒有糖尿病，體重沒有過重」，「我的兄弟很健康，他還非常年輕」，麥可提到即使家人試圖說服夫妻倆接種疫苗，他們仍不願意，凱文的父母甚至已接種補強針，還是無法說服兒子。

麥可對於疫苗相關的錯誤訊息相當不滿，他的兒媳是專科護理師，不斷鼓勵身邊的人施打疫苗，「身為醫療人員，看到錯誤訊息在網路上流傳真的非常令人沮喪」，「這甚至已經到不值得討論的地步，因為這些資訊與醫療及科學完全沒有關聯」。

麥可成立群眾募資網站「GoFundMe」，目標募得2萬元，截至17日已募得1萬8000元，募得資金將用來幫助兄弟夫婦留下的五個孩子。