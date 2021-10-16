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美11/8起允33國「完整接種」旅客入境 中國也在內

記者張文馨／華盛頓報導
白宮宣布11月8日起，將允許來自33國已完全接種疫苗且檢測陰性的旅客由機場入境。圖為紐約甘迺迪機場今年初貼出的旅行限制令。(Getty Images)
白宮宣布11月8日起，將允許來自33國已完全接種疫苗且檢測陰性的旅客由機場入境。圖為紐約甘迺迪機場今年初貼出的旅行限制令。(Getty Images)

白宮15日宣布，自下月8日起實施新的外國旅客入境措施，要求所有透過航運及陸運入境美國的外國旅客，必須完全接種FDA或WHO核准的新冠疫苗，並出示疫苗接種證明；歐洲與中國等原本遭限制入境的33國民眾，因此大幅解禁，但疫苗完全接種率低的台灣民眾，相對卻難以入境美國。

路透報導，航運和陸運旅客入境要求略微不同，搭乘飛機入境美國的國際旅客，必須完整接種疫苗，和提供搭機前三天的病毒檢測陰性報告；循陸路入境者，不需提供病毒檢測報告。

此外，最新規定並未要求外國旅客，入境美國後需隔離；至於準備出國的美國公民，須在上機前出示病毒檢測陰性報告，未接種疫苗的美國公民將面臨更嚴格的病毒檢測要求。

瑞士駐美國大使烏洛斯達特(Karin Olofsdotter)推文稱，這是「極受歡迎的訊息」

根據疾病防治中心(CDC)規畫，受聯邦食品藥物管理局(FDA)和世界衛生組織(WHO)核可的輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、嬌生(Johnson & Johnson)、阿斯特捷利康(AZ)、中國國藥與中國科興等六種新冠疫苗，才適用美國入境新措施；俄羅斯的Sputnik V疫苗，和台灣國產疫苗高端未取得WHO或美國FDA核准，均不在列。

華爾街日報報導，CDC在政策上路前還會公布更多政策細節，也包含例外條款；路透引述一名匿名官員說法稱，18歲以下旅客可望豁免。

台灣民眾入境變困難

美國自11月8日起將從「認國家」改為「認疫苗」，對原本完全接種仍遭限制入境的中國與歐洲民眾來說，這是政策鬆綁，但原本未受限制即可入境美國的台灣民眾，卻形同禁令；台灣民眾只要沒有完全接種疫苗或接種美國尚未認可的高端疫苗，11月8日後皆不得入境美國。

美國去年1月宣布限制中國旅客入境，以遏止病毒擴散，限制名單逐漸增加，包含英國、愛爾蘭、申根地區、印度、巴西、伊朗等共33國皆限制入境；從墨西哥和加拿大「陸路入境」美國，也自去年3月限制至今。

美國因新冠疫情針對特定國家實施限制入境的措施，已有21個月；路透報導，這項前所未見的禁令不僅阻擋數百萬名外國旅客，傷害邊境地區經濟，也使得許多外國勞工無法與家人團聚。

路透引述美國運輸部統計，今年8月，美國國際航空旅客客運量下降43%，總客運量相較疫情大流行前下降21%；自白宮宣布政策調整訊息開始，美國航空產業的國際班機銷售預期將增加，有助美國和全球經濟復甦。

美國旅遊協會執行長羅傑・道(Roger Dow)表示，自疫情大流行以來，國際旅行的收入損失超過2500億美元。

美加邊境原已開放供完全接種及檢測陰性的美國公民及永久居民出入，圖為加拿大卑詩省素...
美加邊境原已開放供完全接種及檢測陰性的美國公民及永久居民出入，圖為加拿大卑詩省素里關口。(美聯社)
美墨邊界陸路將從11月8日起允許33國已完全接種的國際旅客出入，圖為德州德里歐關...
美墨邊界陸路將從11月8日起允許33國已完全接種的國際旅客出入，圖為德州德里歐關口。(美聯社)

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