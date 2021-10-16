美11/8起允33國「完整接種」旅客入境 中國也在內

白宮宣布11月8日起，將允許來自33國已完全接種疫苗且檢測陰性的旅客由機場入境。圖為紐約甘迺迪機場今年初貼出的旅行限制令。(Getty Images)

白宮15日宣布，自下月8日起實施新的外國旅客入境措施，要求所有透過航運及陸運入境美國的外國旅客，必須完全接種FDA或WHO核准的新冠疫苗，並出示疫苗接種證明；歐洲與中國等原本遭限制入境的33國民眾，因此大幅解禁，但疫苗完全接種率低的台灣 民眾，相對卻難以入境美國。

路透報導，航運和陸運旅客入境要求略微不同，搭乘飛機入境美國的國際旅客，必須完整接種疫苗，和提供搭機前三天的病毒檢測陰性報告；循陸路入境者，不需提供病毒檢測報告。

此外，最新規定並未要求外國旅客，入境美國後需隔離；至於準備出國的美國公民 ，須在上機前出示病毒檢測陰性報告，未接種疫苗的美國公民將面臨更嚴格的病毒檢測要求。

瑞士駐美國大使烏洛斯達特(Karin Olofsdotter)推文稱，這是「極受歡迎的訊息」

根據疾病防治中心(CDC)規畫，受聯邦食品藥物管理局(FDA)和世界衛生組織(WHO)核可的輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、嬌生(Johnson & Johnson)、阿斯特捷利康(AZ)、中國國藥與中國科興等六種新冠疫苗，才適用美國入境新措施；俄羅斯的Sputnik V疫苗，和台灣國產疫苗高端未取得WHO或美國FDA核准，均不在列。

華爾街日報報導，CDC在政策上路前還會公布更多政策細節，也包含例外條款；路透引述一名匿名官員說法稱，18歲以下旅客可望豁免。

台灣民眾入境變困難

美國自11月8日起將從「認國家」改為「認疫苗」，對原本完全接種仍遭限制入境的中國與歐洲民眾來說，這是政策鬆綁，但原本未受限制即可入境美國的台灣民眾，卻形同禁令；台灣民眾只要沒有完全接種疫苗或接種美國尚未認可的高端疫苗 ，11月8日後皆不得入境美國。

美國去年1月宣布限制中國旅客入境，以遏止病毒擴散，限制名單逐漸增加，包含英國、愛爾蘭、申根地區、印度、巴西、伊朗等共33國皆限制入境；從墨西哥和加拿大「陸路入境」美國，也自去年3月限制至今。

美國因新冠疫情針對特定國家實施限制入境的措施，已有21個月；路透報導，這項前所未見的禁令不僅阻擋數百萬名外國旅客，傷害邊境地區經濟，也使得許多外國勞工無法與家人團聚。

路透引述美國運輸部統計，今年8月，美國國際航空旅客客運量下降43%，總客運量相較疫情大流行前下降21%；自白宮宣布政策調整訊息開始，美國航空產業的國際班機銷售預期將增加，有助美國和全球經濟復甦。

美國旅遊協會執行長羅傑・道(Roger Dow)表示，自疫情大流行以來，國際旅行的收入損失超過2500億美元。