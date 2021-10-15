擁抱LGBTQ 蝙蝠俠羅賓出櫃 超人之子也談男男戀

同志話題走人電影和戲劇中，蝙蝠俠和超人漫畫中的人物，先後出現出櫃和雙性戀。（路透）

隨著社會上對於LGBTQ社群 （同志 、雙性戀及跨性別者）的接受程度愈來愈開放，許多創作也開始容納這些非傳統的素材，華納公司旗下的「DC漫畫」在倡導多元性向方面向來不遺餘力，繼8月在「蝙蝠俠：2021都市傳奇」(Batman: Urban Legends 2021)出刊的連載中，讓蝙蝠俠最信賴的夥伴羅賓(Robin)正式出櫃後，也讓超人肯特(Clark Kent)的兒子喬恩(Jon Kent)以雙性戀的身分出現。

超人漫畫作者泰勒(Tom Taylor)表示，他希望每個人都能在漫畫中看到自己的影子；他說：「傳統上，超人象徵正義、真理與希望，但時至今日『超人』這個符號代表的涵義更加廣泛，因此我希望所有人都可以從這個英雄的角色中看到自己。」

漫畫美編提姆斯(John Timms)則指出，考慮到喬恩在漫畫中的角色，將他定位在雙性戀的身分認同上頗為重要；他說：「喬恩在現代社會複雜的氛圍中，努力尋找自己『同時作為一個普通人及超人』的身分認同，因此將他定位在雙性戀，也是讓他多一項要尋找的認同。」

提姆斯也說，他喜歡這個設定的另一項重要原因，是希望「出不出櫃」以後「不再是件大事」，希望同志向外人介紹同性伴侶時，就和異性戀向外人介紹伴侶一樣自然；他說：「如果有個像喬恩這麼舉足輕重的人物是LGBTQ社群的一員的話，世界肯定會變得更包容。」

此外，8月刊出的蝙蝠俠漫畫中，第三代「羅賓」提姆德雷克(Tim Drake)接受了男性友人的約會邀約；而最新一集的最末頁，則直截了當地畫出德雷克拜訪好友伯納德(Bernard)的家，只見德雷克略顯害羞、支支吾吾地難以啟齒，伯納德見狀似乎心有靈犀，主動徵詢是否願意和他約會，德雷克一聽便靦腆地答應。