新冠溯源捲土重來 世衛：26人小組 跳出原來圈子看問題

世界衛生組織將組成「新病原起源科學諮詢小組」，前往中國武漢進行新冠肺炎疫情第二次溯源調查。（美聯社）

世界衛生組織(WHO)13日宣布將組成「新病原起源科學諮詢小組」(Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens)，前往中國 武漢進行新冠肺炎疫情第二次溯源調查；另一方面，世衛 還表示，近期全球染疫死亡人數已降至一年來新低。

上周全球近5萬病歿 1年新低

世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)13日表示，上周全球近5萬人染疫病歿，為過去一年來新低，但依舊是讓人難以接受的數字，而且「真實的數字肯定更高」。

譚德塞重申，當前全球疫苗分配極度不均的嚴重性，表示病歿情勢最嚴重地區，通常在接種量能最低的國家；非洲54個國家中，26個國家截至9月30日的完成接種率仍不到2%，而到現在為止，蒲隆地、厄利垂亞兩國依然一劑疫苗都未開打。

世界衛生組織將組成「新病原起源科學諮詢小組」，前往中國武漢進行新冠肺炎疫情第二次溯源調查。（路透）

世衛13日還宣布，將成立新小組進行第二次新冠病毒溯源調查，該小組成員涵蓋各國專家共26人，儘管名單還未正式確認，但多數將不會與第一次調查有瓜葛；譚德塞曾形容，第一次的調查「廣度不夠」。

許多結論恐「輕描淡寫」

世衛官員強調，新小組不會是前一次調查的老調重彈；世衛首席緊急情況專家萊恩(Michael Ryan)也表示，新小組可能是病毒溯源的「最後機會」，世衛試著要「跳出原來的圈子看問題」。

不過華郵報導，喬治城大學國際公衛法教授高斯丁(Lawrence Gostin)表示，如果你認為新的小組能夠找到問題解答，乃至病毒的源頭，那恐怕是「大錯特錯」，因為在中國的作梗下，這些小組幾無可能有辦法取得他們想要的資訊，以及實地調查。

中：扯到中國就是潑髒水

美國外交關係協會成員黃延中(Yanzhong Huang)也表示，該小組依共識決做結論，因此既然小組中有中國成員，那恐怕得進行一些妥協，讓許多結論變得「輕描淡寫」；中國政府一直認為，病毒溯源調查若談到中國就是在「潑髒水」，並反指美國恐怕才是新冠病毒源頭。

高斯丁則表示，該小組的最大的價值可能不是關於新冠病毒，而是讓世衛建立一個常設專家小組，為未來全球性的突發事件調查作準備。