就職9個月民調 拜登43% 遠低於歐巴馬53%

綜合民調顯示，同樣就職近九個月時，拜登執政認可度為43%，遠低於歐巴馬的53%。（Getty Images）

綜合民調 顯示，同樣就職近九個月時，拜登 執政認可度為43%，遠低於歐巴馬的53%；相對地，不支持拜登的民眾高達52.3%，不支持歐巴馬的有40%；部分民調還發現，拜登支持率降到比前總統川普 還低；在明年期中選舉前，也成為民主黨的一大挑戰。

綜合蓋洛普、福斯新聞網、路透／伊普索斯、拉穆森(Rasmussen )和孟莫斯(Monmouth)等民調組織的「真清晰政治」指數(RealClearPolitics, RCP)拿歐巴馬執政九個月後的10月11日民調，與今日拜登民調做比較，拜登當時是副總統。

拜登的支持率從元月上台後就直線往下掉，主要原因是阿富汗倉促撤軍和南部邊境移民湧入等兩大敗筆；德州拉丁裔選民超過一半認為拜登的移民政策慘不忍睹，阿富汗撤軍亂象也是拜登民調下滑的開始。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)6日發布的民調顯示，拜登支持率僅38%，遠低於綜合民調的43%。

昆大民調分析師馬洛伊(Tim Malloy)說，拜登民調難看到川普困頓時期同樣的地步，因為大家失去對他的信賴感，懷疑他的領導能力，更挑戰他的整體能力。

昆大民調發現，就應對新冠病疫的問題，拜登5月底還受到65%民眾的肯定，如今掉到48%，否定的比率則從5月底30%升為50%。

哈佛大學和哈里斯民調9月15、16日做的民調更發現，連川普的肯定度都超過拜登兩個百分點，48%對46%；否定川普和拜登的比率分別是47%和49%。

哈佛／哈里斯調查了1578個有效樣本，結果51%說川普當總統比拜登好，而49%認為拜登比川普好。

主持哈佛／哈瑞斯民調的潘恩(Mark Penn)說，連川普的副總統潘斯和國務卿龐培歐肯定度，都完勝拜登手下的賀錦麗和布林肯至少10個百分點。

愛阿華州Des Moines Register／Mediacom6日公布的民調也說，拜登在這搖擺州的支持率三分之一都不到，對民主黨明年期中選舉，可是一大警訊。