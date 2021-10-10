中國禁採「比特幣」 紐約、肯塔基等多州成挖礦新天堂

加密貨幣「比特幣」挖礦賺大錢，吸引大規模工業型礦場投資，但超級電腦耗電量驚人。圖為位於德州北部的加密貨幣挖礦數據中心。（Getty Images）

由於中國大力打擊加密貨幣、宣布所有加密貨幣相關金融交易都屬非法並嚴格取締「挖礦」行為，引發有史以來最大的比特幣 礦工遷移；同時也令紐約、肯塔基、喬治亞和德州等多州競相吸引「比特幣礦工」前來挖礦，希望成為比特幣礦工「新基地」。

根據北美最大、全球第五大礦池、數位貨幣公司Foundry USA數據顯示，美國 19.9%的「比特幣算力」(即礦工集體計算能力)在紐約，18.7%在肯塔基州，17.3%在喬治亞州，14%在德州。

喬治亞、德州 也是採礦地

開採加密貨幣是高耗能過程，須依靠高性能電腦與其他電腦競爭，使用大量電力來解決複雜數學問題，俗稱「挖礦」。全球目前有數十個礦池，可供單一礦工與全球其他成千上萬名礦工結合起來挖礦。

Castle Island Ventures聯合創始人卡特(Nic Carter)8日在奧斯汀舉行的德州區塊鏈峰會(Texas Blockchain Summit)展示Foundry數據表示，「這是我們第一次真正了解州級礦工所在，此數據更有效確定了美國採礦地點」。

該數據只涵蓋美國部分「採礦」市場，但許多比特幣算力排名最高的州都是可再生能源最多的州，讓許多人重新考量和審視有關「比特幣對環境有害」的說法。

紐約、肯塔基、喬治亞和德州等多州競相吸引「比特幣礦工」前來挖礦。圖為比特幣。（路透）

卡特承認美國的比特幣採礦業並非完全使用可再生能源，但前述這些州的礦工在選用可再生能源和購買抵消碳足跡方面的表現，的確好得多；「總體來說，比特幣礦工絕對是純正向因素，」他說， 「算力轉移到美國，代表的是碳強度更低」。

比特幣礦工基本上是在低利潤行業競爭，唯一可變成本往往是能源，因此他們總想遷移到世界上能源最便宜的地方，使用的往往是可再生能源。

移至美開礦 碳強度更低

根據美國能源信息署(Energy Information Administration)最新數據，Foundry數據比特幣算力排名第一的紐約州 ，發電量有三分之一來自可再生能源；它也是全國第三大水力發電生產者。紐約寒冷的氣候，加上其先前廢棄的工業基礎設施已適合重新利用，也使其成為比特幣挖礦理想地。

例如，加密採礦公司Coinmint在紐約經營的設施之一，就位在馬塞納(Massena)的前美國鋁業鋁冶煉廠，利用當地豐富的風力發電以及從聖勞倫斯河沿岸大壩生產的廉價電力，被稱為美國最大的比特幣挖礦設施之一。

紐約今年正權衡立法，禁止比特幣開採三年，以便進行環境評估，衡量其溫室氣體排放量。後來，立法者基本上已改變看法。

加密貨幣「比特幣」挖礦賺大錢，吸引大規模工業型礦場投資，但超級電腦耗電量驚人。圖為位於德州北部的加密貨幣挖礦數據中心。（Getty Images）

「紐約主要是水力發電，比特幣採礦的碳強度其實非常低；若紐約州禁止比特幣挖礦，可能反而提高整個比特幣網絡的碳強度，」卡特說，「這將與他們希望的完全相反」。