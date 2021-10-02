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糧食券調漲27% 史上最大漲幅、永久有效

記者胡玉立／綜合報導
糧食券福利大幅調漲27%，平均每人每月可多領36元。(Getty Images)
糧食券福利大幅調漲27%，平均每人每月可多領36元。(Getty Images)

全國4200萬名領取糧食券(food stamp)者的福利，即日起平均增加27%，是這項社會安全網計畫有史以來最大漲幅；以四口之家為例，糧食券每月金額將從680元增加到835元。

「糧食券」的正式名稱為補充營養援助計畫(SNAP)，負責管理此項低收入援助福利的農業部是在8月宣布此項永久性調漲；自由派智庫「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities，CBPP)指出，大多數家庭可能只會看到此項福利「微幅」增加，那是因為拜登政府3月根據「美國救援法案」(American Rescue Plan)臨時增加的15%SNAP福利已於9月30日到期。

大多數領取糧食券家庭增加的福利自10月開始，日期早晚則視居民所在州支付此補助的時間表而異；部分受資助者可能要到11月1日才能看到福利增加。

依據修訂後的「節儉食品計畫」(Thrifty Food Plan)預算指南，平均每人每月糧食券福利增加大約36元；農業部數據顯示，美國大陸48州有資格獲得糧食券的四口之家，每月最多可獲835元援助；在福利增加之前，四口之家最高援助額為680元。

1960年代制定的「節儉食品計畫」預算指南，決定人們為「短期或急需營養充足飲食」的花費金額多寡；在未修訂之前，批評者指此預算計算公式過於老舊，未能確實反映國人營養需求和食物準備時間；農業部8月審查後，同意批評者的說法。

例如，修訂前的「節儉食品計畫」假設糧食券領取者每天花兩小時準備食物；但CBPP發現，真正使用SNAP福利的家庭每天花在準備食物的時間平均不到一小時；此外，舊的計畫認定成年男子每周可用45.60元價格買到營養充足的飲食，飲食內容包括每周近兩磅豆類和約半磅牛肉。

農業部長威薩克(Tom Vilsack)8月宣布糧食券調漲時表示，鑑於食品價格多年來不斷上漲和營養指南不斷變化，這項福利調漲，將幫助正在領取糧食券的全國八分之一人口，買得起更健康的飲食。

儘管美國已發放過三輪聯邦紓困支票、加強失業援助和其他振興措施，仍有數百萬人持續處於飢餓困境；去年全國約有十分之一家庭三餐不繼，與2019年比例大致相同。

反飢餓倡議者表示，要是沒有增加刺激措施和其他援助，疫情期間挨餓人數很可能增加。

福利 糧食券 預算

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