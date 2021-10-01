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蓋洛普民調支持度 賀錦麗49% 超過拜登的43%

編譯盧炯燊／綜合30日電
蓋洛普民調顯示，賀錦麗的支持度達49%，超過拜登的43%。(路透)
蓋洛普民調顯示，賀錦麗的支持度達49%，超過拜登的43%。(路透)

民調顯示，副總統賀錦麗的支持率超過總統拜登，打破了上任初期事事不順的窘局。

蓋洛普公布上周所作的民調，賀錦麗的支持度達49%，比拜登43% 的支持率高出六個百分點；賀錦麗這個支持率與2009年拜登出任歐巴馬副手時相同。

相反，拜登支持率持續下跌，自8月以來下跌六個百分點，較6月時更大跌13個百分點。

賀錦麗開局不順，例如到訪墨西哥邊境時的拙劣表現，讓人質疑她是否有可能成為未來的總統候選人；不過她的盟友表示，她在白宮已找到自己的「位置」，改變了上任初期的窘境。

普林斯頓大學歷史系教授賽利澤(Julian Zelizer)也認為，賀錦麗不但站穩了腳跟，還有所加強，掌握住在政府中應扮演的角色，但問題在於怎樣保持這個態勢。

目前各方仍在研究賀錦麗支持度高於拜登的原因，其中一個原因可能是拜登過去兩個月，經歷了入主白宮以來最大的危機，包括處理邊境無證移民不當、從阿富汗撤軍的混亂情況，新冠疫情大幅反彈等，都遭到抨擊。

相反賀錦麗在這些爭議中，多站在身後，而非站上前台。

民主黨策士、紐約州民主黨部前執行委員史米克爾(Basil Smikle)指出，賀錦麗其實無特別之處，只因為拜登搞得亂七八糟，才顯出她的穩妥。

另外，共和黨人最近幾周持續抨擊拜登，指他處理邊境海地無證移民不當及阿富汗撤軍的大混亂，都讓賀錦麗得益。

民主黨另一策士塞瑟(Christy Setzer)同意這個說法，由於拜登成為了目標，而賀錦麗則遠離了聚光燈，沒有給任何人不喜歡她的新理由，因此民意支持度得以超過拜登。但塞瑟提醒，不滿意賀錦麗的比例和支持率相同。

蓋洛普這個民調顯示，她的不支持率同樣為49%，因此可以肯定賀錦麗的民意支持度並不驚人，只因是拜登支持度持續走低而已。

賀錦麗 拜登 邊境

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