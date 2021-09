保密條款沒用… 阻前助理出書爆料 川普輸了

前總統川普(左)試圖阻止曾是電視實境秀「誰是接班人」明星的白宮前助理歐瑪蘿莎‧曼尼葛特-紐曼(右)出書爆料,但未成功。(截屏自ABC News電視畫面)

白宮 前助理歐瑪蘿莎‧曼尼葛特-紐曼(Omarosa Manigault-Newman)的律師28日表示,前總統川普 為阻止電視實境秀「誰是接班人」(The Apprentice)參賽者曼尼葛特-紐曼出書爆料而提出違反保密協議的仲裁,但仲裁人做出不利川普的決定,指保密條款無法執行。

仲裁人布朗(T. Andrew Brown)認同曼尼葛特-紐曼的說法,認為她2016年加入川普競選團隊時簽署的保密協議,在紐約契約法之下無效,因為協議中「有關保密訊息和禁止貶低的條款模糊,且無法執行」。

川普2020連任競選團隊三年前向紐約市「美國仲裁協會」(American Arbitration Association)提出申訴後,指歐瑪蘿莎出版的書籍「精神錯亂:川普白宮內部人士的描述」(Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House)違反保密協議。

紐約時報 24日率先報導這項有利歐瑪蘿莎的簡易判決,仲裁結果不公開,只有爭議方才能揭露。

律師:終於有人在川普的遊戲打敗他

歐瑪蘿莎的律師菲利浦斯(John Phillips)28日接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)訪問時表示,「終於有人在他的遊戲及場合打敗他(指川普)」,此裁決將為更多與川普簽署保密協議的更多人鋪路,因為「法律上無法執行」。

「我想這為所有人謀福利。」菲利浦斯說:「我希望簽過這類保密協議的人,閱讀意見書後了解,他們毋須如此擔心。」

川普習慣於利用保密協議限制對方揭露隱私,歐瑪蘿莎案的裁定出爐後,川普抨擊她說:「我在『誰是接班人』節目中給過歐瑪蘿莎三次機會,她都失敗了。」

川普稱歐瑪蘿莎被延攬進白宮工作時的表現也很失敗,「至少,現在我不會讓她再失敗了。」

川普說:「在歐瑪蘿莎的一生當中,沒有人比叫川普的人為她做得更多;遺憾,就像其他人一樣,她全忘了,我無所謂!」