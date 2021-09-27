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屢接燙手山芋 賀錦麗趁機建立自由派人脈

編譯潘勛／綜合26日電
副總統賀錦麗獲拜登指派處理墮胎權、無證移民和投票權改革等棘手議題，雖吃力不討好，她卻因此建立起自由派的全國人脈網。（路透）
副總統賀錦麗獲拜登指派處理墮胎權、無證移民和投票權改革等棘手議題，雖吃力不討好，她卻因此建立起自由派的全國人脈網。（路透）

副總統賀錦麗本月獲拜登總統委派，擔當政府處理墮胎權議題的先鋒大將，兩黨很多人都認為此事足證拜登又把另個吃力不討好的任務，綁到賀錦麗身上；再加上賀錦麗曾受命處理邊界移民、領導投票權改革等變幻莫測的議題，目前她已建立起自由派的全國人脈網，讓相關人士相信她力挺這些遠大的目標。

紐約時報報導，墮胎權、移民、投票權等都是容易爆炸的社會命題，接受這些政治任務，收穫可能只有一絲半點；但賀錦麗在幕後卻悄悄地抓住機會，建立起自由派人脈網。

假如賀錦麗志在競選總統，很可能競選時要靠這個能量大增的自由派基本盤，而不像拜登是靠民主黨中間派及共和黨溫和派組成的人馬。

南衛理公會大學(Southern Methodist University)政治學家威爾森(Matthew Wilson)指出，賀錦麗要取得全國中間派選民的愛戴，實在不可能，但就算中間派不愛，仍可當選總統，最明顯的證據便是2016年的川普；而賀錦麗的政治前途可能端賴捍衛自由派的基本目標。

賀錦麗出任「大使」，處理沒贏家的政治大目標，很多人只翻白眼，但很容易忽略的是這項任務，讓她得以自立門戶；很多維權人士對拜登團隊甚感失望。

賀錦麗就職副總統近九個月，先是以視訊，接種疫苗後繼之以面對面行程，還接見權益倡議人士，已會見大小利益團體數十次。

這些會見活動的議題跨度很大；例如在3月，賀錦麗便會見多名女性領袖，其中有全國最大又最多元的工會領袖之一的瑪麗‧哈根(Mary Kay Hagan)，哈根還在民主黨內斡旋權力；到了4月，賀錦麗又與慈善界領袖會談，專注於移民事務；7月，她六次與投票權活躍人士聚會；此外還有夢想生、少數族裔等方面的領袖。

參院兩黨各擁50席，賀錦麗可以投票打破平分秋色的局面，讓她成為美國史上最有權力的副總統之一。

賀錦麗 拜登 投票

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