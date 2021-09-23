FDA：65歲以上、重病及高風險族群 可打輝瑞補強針

FDA授權輝瑞新冠疫苗補強針讓65歲以上長者，或有嚴重疾病的高風險者，在接種第二劑疫苗至少半年後接種補強針。（Getty Images）

須等接種第2劑半年後才可打

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )22日授權輝瑞(Pfizer)新冠疫苗 補強針讓65歲以上長者，或有嚴重疾病與高風險者，在接種第二劑疫苗至少半年後接種補強針；聯邦疾病防治中心(CDC )顧問小組也在同日商讓讓哪些人與何時打補強針；數據顯示，疫苗覆蓋率最低的十州，過去一周染疫病歿人數，是疫苗覆蓋率最高十州的逾四倍。

經過數周內部討論，FDA決定讓長者、患有宿疾或工作經常暴露於病毒環境中等高風險族群優先接種補強針，以免染疫併發重症。

聯邦疾病防治中心(CDC)顧問小組仍在商議哪些人、何時能打新冠疫苗補強針。（Getty Images）

符合資格者可在藥局、診所或健康中心接種補強針；CDC估計，約2200萬人已打完第二劑輝瑞疫苗達六個月，其中半數為65歲以上長者；另有數百萬名接種莫德納(Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)疫苗者，還在等待能否打補強針。

FDA授權輝瑞補強針後，CDC在23日將開會頒布疫苗政策指南與建議；此外，CDC顧問委員會21和22日也在商討哪些人及何時接種補強針。

過去幾周，FDA、CDC與白宮專家對於補強針的接種時機與對象爭論不休；在CDC顧問小組開會前，FDA顧問小組反對白宮提出讓所有人快速接種補強針的計畫。

新冠疫苗提供強大保護力，讓接種者免於重病住院和染疫病歿，但對抗輕症的免疫力會在一段時間後消退；衛生監管當局力阻拜登政府上月宣布、由資深聯邦衛生官員起草的補強針全面接種計畫。

拜登原本希望讓所有完成接種輝瑞或莫德納至少八個月的成人，自本周起接種補強針。

截至22日，全美已有64%的人至少打一劑疫苗，另有54.9%的人完全接種，但各州疫苗覆蓋率不均。

接種最低10州 病歿高逾4倍

疫苗覆蓋率最低的十州，全面接種率不及45%，分別是阿拉巴馬、阿肯色、喬治亞、愛達荷、路易斯安納、密西西比、北達科他、田納西、西維吉尼亞和懷俄明州。

疫苗覆蓋率最高的十州，全面接種率逾62%，分別是康乃狄克、緬因、馬里蘭、新澤西、新墨西哥、紐約、羅德島、佛蒙特、華盛頓和麻州。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，疫苗覆蓋率最低十州過去一周染疫病歿率約10萬分之8，這是疫苗覆蓋率最高十州的逾四倍，後者約10萬分之2。

衛生部數據則顯示，疫苗覆蓋率最低的十州，染疫住院率約10萬分之39；這是疫苗覆蓋率最高十州的三倍，後者約10萬分之14。