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「麥康諾像鐵板撬不動」參院共和黨堅持不升舉債上限

編譯潘勛／綜合19日電
調升聯邦舉債上限，拜登政府雖多方嘗試說服參院少數黨領袖麥康諾（前）支持，但麥康諾不為所動。（Getty Images）
調升聯邦舉債上限，拜登政府雖多方嘗試說服參院少數黨領袖麥康諾（前）支持，但麥康諾不為所動。（Getty Images）

為調升聯邦舉債上限，拜登政府接二連三派出要員與參院少數黨領袖麥康諾商談，但麥康諾不為所動，連財長葉倫致電都不管用；民主黨獨力化解政府關門及國債違約或許不成問題，但拜登未來施政的前途將平添變數，甚至十分險惡。

美聯社報導，麥康諾有如鐵板一塊撬不動，與民主黨政治方面玩直球對決，釋出的訊息是調升聯邦舉債上限全由民主黨自行負責；這種立場勢必強化政治對峙，有引發金融市場動蕩之虞，連帶影響範圍更廣的經濟。

來源：MSNBC

白宮指出，維持政府運作、確保美國履行償還國債，兩黨都有責任；任何說法指共和黨不負責是講不通的。

目前國會制定出計畫，批准聯邦舉債上限只剩幾周時間，無法通過就意味財政部得被迫延緩甚至無法償還國債；國債目前累計達28兆4000億元。

舉債上限以往只算國會的例行任務，議員們雖唸唸有詞，但不會堅決反對而影響太大，但目前票決要調升還是擱置債限經常引發爭議；民主黨指出，川普任內他們三次與共和黨掌控的參院及白宮合作，擱置舉債上限，因此目前共和黨應該知恩圖報，有來有往，政治面雖不歡迎，但仍容許行政當局不僅能還債，還可以多借一點。

但依麥康諾看來，假如民主黨打算以一己之力推動拜登3兆5000億元預算案在國會過關，那麼可動用相同的多數，在債限投票時一肩扛起責任。假如共和黨拒絕幫忙，那麼民主黨就得大費周章修改預算案，納入擬借國債；預算案只消51票就能過關，副總統賀錦麗可以投下決定票，打破50對50的投票平盤。

財長葉倫最近一直用非常手段來節約現金；但一等到手段用盡，手頭現金用完，美國只能仰仗打白條來償債，財政部得延緩甚至無力還債，而葉倫已預測這種現象將在10月中發生。

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