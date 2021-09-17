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美墨邊境萬頭鑽動航拍畫面流傳 FAA突頒無人機臨時禁令

編譯周辰陽／即時報導
德州德里歐市長洛薩諾指出，通往墨西哥的國際橋下人群現已達10503人。福斯新聞用無人機拍到驚人畫面後，聯邦航空管理局（FAA）隨後發布通知，暫時禁止無人機再飛越該條橋梁。取材自Twitter/BillFOXLA
德州德里歐市長洛薩諾指出，通往墨西哥的國際橋下人群現已達10503人。福斯新聞用無人機拍到驚人畫面後，聯邦航空管理局（FAA）隨後發布通知，暫時禁止無人機再飛越該條橋梁。取材自Twitter/BillFOXLA

美國德州德里歐市（Del Rio, TX）與墨西哥邱達德阿庫尼亞市（Ciudad Acuña）相連的國際橋下近日聚集著數千移民，就擠在一個幾乎沒有基本服務的臨時營地躲避酷熱天氣。但福斯新聞日前用無人機拍到大量移民的驚人畫面後，聯邦航空管理局（FAA）就發布通知，暫時禁止無人機再飛越該條橋梁。

據報導，福斯新聞航拍畫面於16日早上流傳當下，估計約8200人在現場，但德里歐市長洛薩諾（Bruno Lozano）指出，橋下人群在之後幾小時又多增加2千人左右，總人數已達10503人，正逐步接近德里歐市人口的三分之一。一位知情人士告訴ABC新聞，絕大多數困在橋下的群眾來自海地。

福斯新聞記者梅魯金（Bill Melugin）在推特表示，FAA當晚以「特別安全理由」，宣布在德里歐市的國際橋上實施為期2周的臨時飛航限制令（Temporary Flight Restrictions, TFR），代表他們不能再操縱無人機飛越拍攝數千名移民的影像。

FAA隨後發布聲明指出，由於無人機干擾邊境的執法飛行，因此邊境巡邏隊（Border Patrol）請求頒布TFR，但就跟任何TFR一樣，媒體機構可以聯繫FAA，提出要在該地區操作無人機的申請。

據報導，海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）正調遣額外人力趕往當地，處理德里歐市一帶的移民潮。共和黨政治人物則群起砲轟拜登政府，像德州聯邦參議員克魯茲則抨擊，「這是一場正在展開的危機，也是一場人為的危機」。

美國德州德里歐市市與墨西哥邱達德阿庫尼亞市相連的國際橋下近日聚集著數千移民，航拍...
美國德州德里歐市市與墨西哥邱達德阿庫尼亞市相連的國際橋下近日聚集著數千移民，航拍畫面可見到大量移民即使面對酷熱天候，也只能擠在一個幾乎沒有基本服務的臨時營地。取材自紐約時報

移民 邊境 德州

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