狼醫性侵案調查失當 FBI局長道歉 負責探員被炒

聯邦調查局長雷伊向受害人道歉，承認性侵調查處理不當。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI )探員藍吉曼(Michael Langeman)未能妥善調查女子體操國家隊「狼醫」納瑟(Larry Nassar)多年來染指體操隊員的惡行，並在事後調查中說謊，上周遭FBI開除；FBI探員被開除實屬罕見，行為不檢的探員往往會在調查結果出爐前自請離辭或退休 。

藍吉曼2015年擔任FBI印第安納波利斯市(Indianapolis)的督察特派員，曾聽取奧運 金牌體操選手麥凱拉·瑪隆妮(McKayla Maroney)對納瑟的指控筆錄；不具名消息人士透露，藍吉曼上周被開除。

司法部督察長霍洛維茨(Michael Horowitz)在7月的報告中未指名道姓地痛斥藍吉曼，以及他的前上司艾伯特(Jay Abbott)對納瑟案件的處理方式，稱FBI未能追查此案，且在督察單位事後究責時撒謊。

當時，藍吉曼已被FBI免職，這通常是FBI開除職員的前一步；FBI極少開除職員，大多數探員面臨嚴重的官箴指控後，會選擇自請退休或離職。

FBI局長雷伊(Christopher Wray)對納瑟被延誤起訴，以及此事對奧運選手造成的痛苦，「深表歉意」。

FBI承認自己不可原諒，雷伊局長猛烈抨擊手下調查人員未適當回應投訴；他向受害者承諾，將「確保FBI每個人都記得現在發生的事，絕不再重蹈覆轍。」

雷伊指出，FBI一名探員未正確調查納瑟案，後來又撒謊，此人已被解僱。

代表多名納瑟被害人的律師曼利(John Manly)指FBI開除失職探員「姍姍來遲」，「我不禁懷疑是否因為參院聽證會，時機湊巧，相當諷刺。」

曼利表示，涉及隱瞞納瑟調查的FBI、美國體操協會(USA Gymnastics)和奧運委員會都必須受到刑事指控，藍吉曼作偽證並對調查員說謊，這兩項都是犯罪，也對其他認為可以逃脫罪名的人釋出訊息。」