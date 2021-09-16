我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

狼醫性侵案調查失當 FBI局長道歉 負責探員被炒

編譯陳韻涵／綜合15日電
聯邦調查局長雷伊向受害人道歉，承認性侵調查處理不當。(Getty Images)
聯邦調查局長雷伊向受害人道歉，承認性侵調查處理不當。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI)探員藍吉曼(Michael Langeman)未能妥善調查女子體操國家隊「狼醫」納瑟(Larry Nassar)多年來染指體操隊員的惡行，並在事後調查中說謊，上周遭FBI開除；FBI探員被開除實屬罕見，行為不檢的探員往往會在調查結果出爐前自請離辭或退休

藍吉曼2015年擔任FBI印第安納波利斯市(Indianapolis)的督察特派員，曾聽取奧運金牌體操選手麥凱拉·瑪隆妮(McKayla Maroney)對納瑟的指控筆錄；不具名消息人士透露，藍吉曼上周被開除。

司法部督察長霍洛維茨(Michael Horowitz)在7月的報告中未指名道姓地痛斥藍吉曼，以及他的前上司艾伯特(Jay Abbott)對納瑟案件的處理方式，稱FBI未能追查此案，且在督察單位事後究責時撒謊。

當時，藍吉曼已被FBI免職，這通常是FBI開除職員的前一步；FBI極少開除職員，大多數探員面臨嚴重的官箴指控後，會選擇自請退休或離職。

FBI局長雷伊(Christopher Wray)對納瑟被延誤起訴，以及此事對奧運選手造成的痛苦，「深表歉意」。

FBI承認自己不可原諒，雷伊局長猛烈抨擊手下調查人員未適當回應投訴；他向受害者承諾，將「確保FBI每個人都記得現在發生的事，絕不再重蹈覆轍。」

雷伊指出，FBI一名探員未正確調查納瑟案，後來又撒謊，此人已被解僱。

代表多名納瑟被害人的律師曼利(John Manly)指FBI開除失職探員「姍姍來遲」，「我不禁懷疑是否因為參院聽證會，時機湊巧，相當諷刺。」

曼利表示，涉及隱瞞納瑟調查的FBI、美國體操協會(USA Gymnastics)和奧運委員會都必須受到刑事指控，藍吉曼作偽證並對調查員說謊，這兩項都是犯罪，也對其他認為可以逃脫罪名的人釋出訊息。」

FBI 奧運 退休

上一則

拜登推第3劑補強針 FDA：3種疫苗保護力仍夠

下一則

美台自由貿易協定難度大 美學者談經貿首推加入CPTPP

延伸閱讀

狼醫性侵案 拜爾絲國會作證 4女淚斥FBI、官員漠視惡行

狼醫性侵案 拜爾絲國會作證 4女淚斥FBI、官員漠視惡行
芝北華埠亞裔男遭毆打還被罵「罪有應得」FBI介入調查

芝北華埠亞裔男遭毆打還被罵「罪有應得」FBI介入調查
詐騙1800萬救濟金 判刑前潛逃

詐騙1800萬救濟金 判刑前潛逃
洛縣1800萬救濟金詐騙犯剪斷電子腳銬逃逸 現FBI通緝

洛縣1800萬救濟金詐騙犯剪斷電子腳銬逃逸 現FBI通緝

熱門新聞

美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽有史以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的女子選手。(美聯社)

美網大驚奇 中英混血18歲女將奪冠 秀中文謝球迷

2021-09-12 09:03
8月31日，中國駐美大使秦剛在華府應邀出席美中關係全國委員會董事會舉行的線上歡迎活動並發表主旨演講。（新華社）

中駐美大使爆粗魯言論 在不公開會議要美國「閉嘴」

2021-09-12 09:56
「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

2021-09-11 18:40
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold）。（取自第七艦隊臉書）

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

2021-09-08 16:40

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘