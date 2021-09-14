麻州波士頓市長初選 華裔吳弭民調領先

麻州波士頓市長初選將於14日舉行，華裔候選人吳弭在民調中領先。（Getty Images）

麻州波士頓 市長初選14日舉行，將會從眾多候選人中篩選出兩人參加11月的普選，目前的參選人中清一色都是有色人種，且以女性居多；其中雙親來自台灣的華裔候選人吳弭(Michelle Wu)民調領先。

前波士頓市長偉殊(Martin J. Walsh)在3月進入拜登內閣，擔任勞工部長，也讓波士頓市長的職位出缺；波士頓首位亞裔 女市議員吳弭更是這次初選的一大亮點，民調領先其他候選人，支持度為25%至30%。

非裔 代理市長珍妮(Kim Janey)與市議員坎貝爾(Andrea Campbell)、以及阿拉伯-波斯裔市議員埃塞比-喬治(Annissa Essaibi George)，都以些微之差搶占第二；角逐選戰的還有非裔前市府經濟發展局局長巴洛斯(John Barros)，但支持度只有個位數。

來源：CBS Boston

在2013年的地方選舉中，波士頓市議會雖然大多仍以白人男性為主，最後角逐市長的候選人也都不例外，卻也有像吳弭和非裔前市議員傑克森(Tito Jackson)這樣的少數族群候選人斬露頭角；前州府官員麗莎‧庫克(Lisa Cook)形容：「對我來說，情勢就是在那個時候開始轉變。」

根據聯邦人口普查局的資料，1980年波士頓人口僅56萬3000人，中間雖然一度人口外流，但如今已反彈至67萬5000人，市中心和海港地區也再度蓬勃發展；不過現階段的白人人口僅占45%，受到中產階級化的影響使得當地房租和房價更難以負擔，大宗的有色人種族群漸漸被排除在外。

如今波士頓的主要人口多以有色人種為主，非裔與西語裔各占約19%，亞裔則占11%；波士頓全國有色人種促進會(NAACP)前主席寇瑞(Michael Curry)對這次的市長初選樂觀以對：「自1822年以來所有市長都是白人男性，他們錯過很多有能力的人。」