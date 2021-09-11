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「感同身受」紐約情侶檔都在911失去爸爸 下月要結婚了

編譯柯立偉／綜合10日電
九一一事件20周年，10日在紐約世貿中心紀念池旁，民眾在刻有罹難者名字的紀念台上獻花悼念。(美聯社)
九一一事件20周年，10日在紐約世貿中心紀念池旁，民眾在刻有罹難者名字的紀念台上獻花悼念。(美聯社)

九一一恐襲至今滿20年，當年許多罹難者留下的稚子幼女都已長大成人，更有人已到論及婚嫁的年齡；紐約一對情侶西曼(Edward Seaman)與茱莉亞‧庫姆斯(Julia Coombs)當年都在這埸慘劇中失去了父親，但也讓兩人有了交匯點，最終開花結果，下個月將步入禮堂。

西曼說，他第一次遇到庫姆斯是在愛爾蘭的營隊活動上，原本只是萍水相逢，後來又在大學的迎新活動上發現對方，當了一年的同學後，兩人在大二時正式交往；因為兩人經歷相似，更能理解對方的心，感情發展相當順利。

不過，雖然兩位對於九一一事件感觸很深，但卻相當樂觀，儘量不去想難過的事情，更常討論父親在世時的一些趣事；例如庫姆斯的父親曾要她做一個三明治，並說「花生醬或牛肉口味都可以」，結果庫姆斯做了一個「花生牛肉三明治」，爸爸還是一聲不吭地吃下去了。

紐約市消防局10日出動消防船，在哈德遜河位於曼哈頓下城的入海口表演五彩噴水，紀念...
紐約市消防局10日出動消防船，在哈德遜河位於曼哈頓下城的入海口表演五彩噴水，紀念九一一事件20周年。(Getty Images)

西曼也說，他曾和父親在戶外打籃球時，為了撿球被蜜蜂群攻擊，迫使他們跳進游泳池避難，狀極狼狽。

兩位都表示，對於能和彼此共渡一生至為感激，因為能互相理解對方的痛苦；每年的九一一紀念日，他們都相偕徒步走過布魯克林大橋，一起看曼哈頓紀念碑射出的燈光。

西曼說：「我很感恩，每年九一一之時，我最愛的人能夠和我有同樣的感受。」

2019年感恩節前夕，西曼終於向庫姆斯的家人提出求婚計畫，庫姆斯的媽媽和哥哥都非常高興。

西曼的母親對於這樁婚事也相當滿意，更令她高興的是，西曼把父親留下來的結婚戒指當成他的婚戒；西曼的母親說：「看到戒指傳承到下一代的感覺，好似丈夫未曾離開。」

最終在2020年，西曼與庫姆斯去年在佛蒙特登山健行時求婚，庫姆斯淚流滿面地說出「我願意」。

兩個人都說，雖然成長過程中父親缺席，但他們都從母親的身上看到至死不渝的愛情，「會以我們的母親為榜樣，相依相伴地過生活。」

九一一 紐約

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