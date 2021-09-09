美力拚2035年 太陽能供電40%

新墨西哥州中部興建的太陽能發電設施。(美聯社)

太陽能發電占電力供應的比率愈來愈大，到2035年時，太陽能將提供全美所需電力的40%，較目前的發電量激增十倍。

能源部 屬下的能源效率及可再生能源辦公室8日發表名為「太陽能未來研究」(Solar Futures Study)的研究報告指出，為了應對氣候變化對存在的威脅，有需要每年提高太陽能發電所占的比率，而且還要年年都這樣做；目前太陽能產生的電力只占電力供應的3%，透過這個行動，到2035年時會大幅至40%。

能源部太陽能技術辦公室主任瓊斯-阿伯陶斯(Becca Jones-Albertus)說，無意把這份報告解讀作為政策聲明或是行政目標，而是要讓人明白未來十年的太陽能創新及要達到什麼水平。

能源部長珍妮佛‧格蘭霍姆(Jennifer Granholm) 也說，報告闡明了太陽能是最便宜、且增長最快的清潔能源來源，到2035年，它可以產生足夠的電力供美國 所有家庭使用，其間還會創造150萬個職位。

報告發表的時刻，適值颶風艾妲在多地造成歷史性重創之後，總統拜登 宣布氣候變化已成為「每個人的危機」。

報告指出，美國在2020年安裝的太陽能發電設施，供電為15千兆瓦(gigawatt)，隨著每年的翻倍增加，到2035年時，可再生能源為主的電網可提供1000千兆瓦電力，到2050年時更完全達至零碳發電，提供1600千兆瓦電力，超過目前全國所有住宅及商業建築所需的電力。

為了到2035年實現太陽能占40%供電的目標，美國必須從現在到2025年，平均每年安裝30千兆瓦，從2025年到2030年每年安裝60千兆瓦的的太陽能發電設施。

國會目前還在辯論至2035年時，清潔能源所占能源比率；報告指出，即使國會未有達成結果，但按照這個目標，到2050年時，太陽能電力供應仍會較2005年多七倍。