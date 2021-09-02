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10月1日起…申請綠卡 沒打新冠疫苗不發

記者張筠／華盛頓報導
CDC發布新規，沒打新冠疫苗不發綠卡。（Getty Images）
CDC發布新規，沒打新冠疫苗不發綠卡。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC)近日發布新規，要求自10月1日起申請綠卡者必須完全接種新冠疫苗，並在接受移民體檢時，將接種證明交給移民體檢醫生；符合要求的疫苗包括輝瑞、莫德納和嬌生疫苗，拒絕接種且沒有豁免資格者，將不能獲得綠卡。

根據CDC的最新政策，從10月1日起，在美國境內申請綠卡的外籍人士，在完成移民體檢前，須完全接種新冠疫苗，可選擇兩劑的輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)，或單劑的嬌生(Johnson & Johnson)，申請者須在移民體檢時，親自將接種證明提交醫生。

CDC表示，新冠疫苗的接種間隔不能縮短，輝瑞間隔21天，莫德納間隔28天，且須遵循CDC「預防接種諮詢委員會」(ACIP)的建議，但移民體檢的其他流程可由綠卡申請人和移民體檢醫生自行決定，移民體檢醫生須親自確認申請人已完全接種，申請人也可在完全接種後再進行體檢的其他部分。

部分可豁免此接種新規的申請人包括：不到可接種年齡者、對疫苗有禁忌或嚴重反應者、申請人所在地區無常規疫苗供應；目前美國未滿12歲者尚不能接種新冠疫苗，可接種的申請人若在打完第一劑後出現嚴重反應，可免接種第二劑，須在申請綠卡的文件中標註對疫苗有「禁忌」(contraindicated)。

若移民體檢醫生所在州沒有常規可用的新冠疫苗，或因疫苗供應有限，導致申請人接種時間嚴重延遲，則可在申請文件中標註「無常規可用疫苗」(not routinely available)，以豁免此接種規定。

其他可申請豁免的群體包括有特殊宗教信仰或道德信念者，但這部分綠卡申請人須向美國公民及移民服務局(USCIS)申請豁免，由移民局審核是否可免接種，而非由移民體檢醫生或CDC決定。

CDC引用「國際衛生條例」，將新冠疫情確定為突發公共衛生事件，移民局也將新冠病毒定義為「A類不可接受的疾病」(Class A inadmissible condition)，因此拒絕接種新冠疫苗者且不符合豁免類別的群體，將沒有資格獲得綠卡。

移民局 疫苗 綠卡

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