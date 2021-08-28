我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

最高院擋下「暫停逼遷令」350萬租客恐流離失所

國安局：少用公共Wi-Fi 避免駭客入門 藍牙連線也危險

編譯洪毅／綜合27日電
國安局提醒民眾少用公共Wi-Fi，以防裝置遭惡意軟體入侵；圖為紐約市的公共Wi-Fi系統LinkNYC。(取自紐約市長Flickr)
國安局提醒民眾少用公共Wi-Fi，以防裝置遭惡意軟體入侵；圖為紐約市的公共Wi-Fi系統LinkNYC。(取自紐約市長Flickr)

駭客攻擊近期愈發頻繁且規模擴大，促使政府愈發重視資安；「紐約時報」報導，國家安全局(NSA)本月初曾向所有聯邦公務員、國防部文、武職人員、預備役及承包商發出「罕見而具體的警告」，要求員工避免使用公共Wi-Fi，以防裝置染上惡意病毒。

國安局在八頁的文件上說，在咖啡店等場所登入Wi-Fi以處理工作進度、收發信件等或許「很方便」，但也可能「把駭客請進門」；文件上的影片連結展示駭客要透過不須密碼的公共Wi-Fi入侵裝置，取得密碼及裝置內訊息有多麼容易。

文件中說，從油管、華府警局等事件來看，「風險並不僅止於理論，惡意技術的使用已是眾所周知」，因此應「盡可能避免連上公共Wi-Fi」；文件上還說，就是透過藍牙連線也可能有風險。

這份文件提到，不法分子或外國情報機構可能在有公共Wi-Fi的場所設置假的Wi-Fi連結，讓用戶以為連上的是該場所的Wi-Fi，但事實上是個陷阱；國務院曾表示，伊朗核協議談判期間，伊朗、以色列等多國都會在官員下榻的旅館安裝假Wi-Fi。

資安專家對公共Wi-Fi的風險警告由來已久，在著名資安會議「黑帽大會」(Black Hat)上，曾有參與者將來賓身上的手機內容展示在大屏幕上，展示透過Wi-Fi竊取裝置訊息有多容易。

報導說，隨著餐廳、旅館、機場等地的Wi-Fi愈發普及，再加上遠距工作、出差辦事等愈發普遍，讓政府開始要試圖踩剎車，讓Wi-Fi普及的趨勢迎來轉折點；國安局資安官員澤靈(Neal Ziring)說，所有軍事、情報人員在遠距工作時，注意網路設備安全是很重要的。

副國家安全顧問安‧紐柏格(Anne Neuberger)4日在阿斯本安全論壇(Aspen Security Forum)上表示，現在駭客攻擊、惡意軟體的生態鏈變得有利可圖，政府應該要去「破壞他」，但是目前美國在應對、防禦上依然是「不足的」。

雖然國安局的警告對從事敏感工作的人員而言有用，不過在提升大眾的資安意識上，資安公司AirEye聯合創辦人舒曼(Amichai Shulman)說，其效果就跟立一塊「注意安全」的牌子差不多，「永遠不可能大範圍奏效」；真正的解決方式應該從企業下手，要求企業在產品安全上盡一份心力。

資安 工作 駭客

上一則

聯邦擬擴大使用人臉辨識 恐不當監控？錯誤逮捕？

下一則

駭客攻破 T-Mobile致歉：已通知百萬被駭戶

延伸閱讀

21歲駭客偷T-Mobile 5千多萬客戶個資 還笑資安防護爛

21歲駭客偷T-Mobile 5千多萬客戶個資 還笑資安防護爛

使用公共Wi-Fi ＝ 請駭客進門 國安局要求員工禁用

使用公共Wi-Fi ＝ 請駭客進門 國安局要求員工禁用
疫情扮推手 2年來找遠距工作的求職者暴增460%

疫情扮推手 2年來找遠距工作的求職者暴增460%
T-Mobile客戶個資遭駭再增600萬人 總數逾5400萬

T-Mobile客戶個資遭駭再增600萬人 總數逾5400萬

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
華盛頓郵報報導，此書揭露世界衛生組織秘書長譚德塞一面公開稱許中國，一面私下施壓對方配合，然後逐漸對中國失去耐心。（路透）

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

2021-08-20 23:47
一位美軍21日駐守在阿富汗喀布爾國際機場。(美聯社)

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

2021-08-23 02:27
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

2021-08-23 18:31

超人氣

更多 >
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診