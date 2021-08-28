國安局：少用公共Wi-Fi 避免駭客入門 藍牙連線也危險

國安局提醒民眾少用公共Wi-Fi，以防裝置遭惡意軟體入侵；圖為紐約市的公共Wi-Fi系統LinkNYC。(取自紐約市長Flickr)

駭客 攻擊近期愈發頻繁且規模擴大，促使政府愈發重視資安 ；「紐約時報」報導，國家安全局(NSA)本月初曾向所有聯邦公務員、國防部文、武職人員、預備役及承包商發出「罕見而具體的警告」，要求員工避免使用公共Wi-Fi，以防裝置染上惡意病毒。

國安局在八頁的文件上說，在咖啡店等場所登入Wi-Fi以處理工作 進度、收發信件等或許「很方便」，但也可能「把駭客請進門」；文件上的影片連結展示駭客要透過不須密碼的公共Wi-Fi入侵裝置，取得密碼及裝置內訊息有多麼容易。

文件中說，從油管、華府警局等事件來看，「風險並不僅止於理論，惡意技術的使用已是眾所周知」，因此應「盡可能避免連上公共Wi-Fi」；文件上還說，就是透過藍牙連線也可能有風險。

這份文件提到，不法分子或外國情報機構可能在有公共Wi-Fi的場所設置假的Wi-Fi連結，讓用戶以為連上的是該場所的Wi-Fi，但事實上是個陷阱；國務院曾表示，伊朗核協議談判期間，伊朗、以色列等多國都會在官員下榻的旅館安裝假Wi-Fi。

資安專家對公共Wi-Fi的風險警告由來已久，在著名資安會議「黑帽大會」(Black Hat)上，曾有參與者將來賓身上的手機內容展示在大屏幕上，展示透過Wi-Fi竊取裝置訊息有多容易。

報導說，隨著餐廳、旅館、機場等地的Wi-Fi愈發普及，再加上遠距工作、出差辦事等愈發普遍，讓政府開始要試圖踩剎車，讓Wi-Fi普及的趨勢迎來轉折點；國安局資安官員澤靈(Neal Ziring)說，所有軍事、情報人員在遠距工作時，注意網路設備安全是很重要的。

副國家安全顧問安‧紐柏格(Anne Neuberger)4日在阿斯本安全論壇(Aspen Security Forum)上表示，現在駭客攻擊、惡意軟體的生態鏈變得有利可圖，政府應該要去「破壞他」，但是目前美國在應對、防禦上依然是「不足的」。

雖然國安局的警告對從事敏感工作的人員而言有用，不過在提升大眾的資安意識上，資安公司AirEye聯合創辦人舒曼(Amichai Shulman)說，其效果就跟立一塊「注意安全」的牌子差不多，「永遠不可能大範圍奏效」；真正的解決方式應該從企業下手，要求企業在產品安全上盡一份心力。