2眾議員擅訪阿富汗「搭撤僑機回美」 波洛西：極為嚴重

民主黨籍麻州聯邦眾議員莫爾頓(Seth Moulton)。（美聯社）

民主黨籍麻州聯邦眾議員 莫爾頓(Seth Moulton)和共和黨籍密西根州聯邦眾議員邁爾(Peter Meijer)24日早晨未經批准，擅自飛往阿富汗 首都喀布爾(Kabul)，展開不到24小時的旋風式訪問，之後搭乘用來撤離美僑、阿富汗人及美國盟友的班機離開；兩人此舉招致占用資源的批評，惹怒拜登政府，眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)25日形容這是「極為嚴重的」(deadly serious)，並發函議員別在此期間前往阿富汗及中東地區。

消息人士表示，莫爾頓與邁爾行前並未依國會考察訪問規定提出事先申請，挨批在美軍及行政文官為了撤僑忙亂之際，添加困擾。

一名政府高層官員說，兩位國會議員的行為「愚蠢且自私」，國會議員搭乘撤僑班機，等於擠走原屬於美僑或面臨威脅阿富汗人的機位，還讓外交官員及美軍人員面臨更多威脅，「只為了他們能在鏡頭前作秀」。

共和黨籍密西根州國會眾議員邁爾(Peter Meijer)。（美聯社）

莫爾頓與邁爾發表共同聲明澄清，他們是搭乘原本空著的機位返美。

聲明指出，「身為國會議員，我們有義務監督行政部門，我們進行這項秘密訪查，並在離開後才宣布，確保地面人員面臨的風險及干擾最小化；我們是去那邊蒐集資訊，不是博取喝采。」

莫爾頓與邁爾都是軍人出身，從政前都曾在阿富汗服役。

莫爾頓的發言人畢巴(Tim Biba)表示，目前外界對阿富汗撤離行動的討論有諸多不實，「請相信我們，位於第一線的現場人員都很專心在執行任務，其中很多人對我們(兩位議員)造訪表示感謝」。

波洛西在兩人返美後，尚未與其對談，但表示「他們必須說明為何前往」，警告這類旅行有「致命危險」。

波洛西說：「在我看來，不是個好主意。」

部分官員對於國會議員占用撤僑資源感到不齒；知情外交官便說：「這是我所聽過國會議員的行為中，最不負責任的案例之一，絕對應該受到譴責。」